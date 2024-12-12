Sayıştaydan hükümete eleştiri: Bütçe etkin kullanılmadı

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SAYIŞTAY raporunda, Almanya’nın K130 tipi korvetlere milyarlarca Euro harcadığı ancak bu gemilerin görevlerini tam anlamıyla yerine getirebilmesi için gereken insansız hava araçlarının hâlâ temin edilmediği vurgulandı. İlk korvetlerin 2008 ve 2013 yıllarında hizmete girdiği, kullanım ömürlerinin 30 yıl olduğu ifade edilerek, bu sürenin yarısının gerekli donanım eksikliği nedeniyle verimsiz geçtiği belirtildi. Yakında teslim edilecek beş yeni korvette de aynı sorunun devam edeceği açıklandı. Sayıştay, dış danışmanlara verilen gereksiz görevler konusunda da uyarılarda bulundu. Örnek olarak, Alman Emeklilik Sigortası Kurumu’nun bir danışmanlık firmasına 765 bin Euro ödeyerek 10 sayfalık bir “iş düzeni” belgesi hazırlattığı ve belgenin büyük ölçüde içeriği boş ifadelerden oluştuğu belirtildi.

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HÜKÜMETİN NET BİR STRATEJİSİ YOK

Raporda ayrıca, Alman Demiryolları’nın ‘sürekli kriz’ içerisinde olduğu ve federal hükümetin hâlâ net bir strateji oluşturamadığı ifade edildi. 1994’teki kuruluşundan bu yana federal hükümetin tek sahibi olduğu Deutsche Bahn’ın, plansız bir şekilde milyarlarca Euro ile desteklendiği ancak buna rağmen sorunların çözülemediği kaydedildi. 2020 yılından bu yana federal hükümet tarafından çıkarılan ve çevre, iklim ile sürdürülebilirlik hedeflerini desteklediği iddia edilen yeşil tahviller de eleştirildi. Toplamda 70 milyar Euro’yu aşan bu tahvillerin büyük bir kısmında, çevre veya iklim dostu etkilerin açıkça kanıtlanamadığı belirtildi.