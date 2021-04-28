Sayıştay, vakıf yöneticilerinin maaşlarını inceledi

SAYIŞTAY, CDU’ya yakın Konrad-Adenauer, SPD’ye yakın olan Friedrich-Ebert, Sol Parti’nin Rosa-Luxemburg, Yeşiller Partisi’nin Heinrich-Böll, FDP’nin Friedrich-Naumann ve aşırı sağcı parti AfD’ye yakın Hanns-Seidel vakıflarında 2015-2019 yılları arasında yöneticilere ve üst düzey çalışanlara ödenen maaşları inceledi. Sayıştay, araştırmayla ilgili raporunda, vergilerle finanse edilen vakıfların kamu kurumlarındaki toplu sözleşme tarifesine uyması gerektiğini belirtti. Vakıfların yönetici ve genel sekreterlerine 12 bin eurodan fazla maaş ödediği belirtilirken, Federal Kriminal Dairesi Başkanı veya Federal Göç Dairesi Başkanı gibi yüksek maaş aldıkları kaydedildi. Ancak bu kurumların çalışan sayısı, iş kapsamı ve bütçesinin vakıflardakinden çok daha fazla olduğuna dikkat çekildi.

YASAL DÜZENLEME TALEBİ

Vakıflar ise Federal İçişleri Bakanlığı bünyesinde 1995 yılında yönetmelikte yeni bir düzenleme yapıldığını ve buna uygun hareket ettiklerini belirterek Sayıştay’ın rapordaki suçlamalarını reddetti. Federal Sayıştay, konuyla ilgili yeni bir düzenleme talep ederken, İçişleri Bakanlığı raporla ilgili yorumda bulunmadı. Almanya Vergi Mükellefleri Birliği (BdS) bu konuda acilen bir yasal düzenleme yapılmasını ve ödemelerin şeffaf olmasını istedi. BdS’nin verilerine göre Almanya’da vakıflar 2020 yılında federal bütçeden 550 milyon euro pay aldı. Ancak parti yasasına benzer bir yasal düzenlemenin vakıflar için bulunmadığı hatırlatıldı.