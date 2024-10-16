Sayın Mergel, Ali Baltacı sizi bekliyor!

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ALMANYA’da doğup büyüyen ve Alman vatandaşı olan Ali Baltacı (55), yüzde 100 engelli. Eşinden ayrı yaşayan üç çocuk babası Baltacı, geçimini el işi dokuma yaptığı ürünleri satarak sağlıyor. Genelde Heilbronn Sülmerstrasse’de sabah saat 10.00’dan akşam saat 18.00’e kadar satış yapan Baltacı, yaz aylarında yağmurlu havalarda, kışın karlı ve soğuk havalarda çok zorlandığını söylüyor. Bazen vatandaşların kendisine destek olduğunu belirten Baltacı, Heilbronn Belediyesi’nden kendisine kapalı bir alan tahsis etmesini istiyor: “25 yıldan beri engelli olarak yaşıyorum. Yıllardır kar, kış demeden cadde üzerinde yaptığım küçük ölçekli el işlerini satarak ve halkın yardımlarıyla ayakta kalmaya çalışıyorum. Geçirdiğim bir trafik kazası sonucu tekerlekli sandalyeye mahkûm oldum. Yağmurun, karın altında hayatımı geçirmek istemiyorum. Halkın duyarlı olması beni yaşama bağlıyor. Geçen kış çok soğuk ve yağışlı geçmesinden dolayı Heilbronn Belediye Başkanı Harry Mergel beni ziyaret etti. Kiliansplatz’ta Fleiner Strasse’de bana cadde üzerinde üstü kapalı bir barınak sözü verdi. Ancak aradan 1 yıl geçmesine rağmen beni ne arayan oldu ne de soran.”

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‘BENİM DE YAŞAMAYA HAKKIM VAR’

“Almanya gibi sosyal devletlerin evsizlik gibi sorunlarla daha etkin mücadele etmesi beklenir, bu nedenle Başkan Mergel’in böyle bir duruma kayıtsız kalması beni üzdüğü kadar, engelli birisi olarak açıkta bıraktı. Ben de insanım! Yaşamaya hakkım var. Yüzde 100 engelliyim, babamı yıllar önce kaybettim, annem ve kardeşlerim Türkiye’ye kesin dönüş yaptılar, çocuklarım ve ailem beni yıllar önce terk etti. Yalnız yaşamaya mahkûm oldum. Önümüz kış, soğuk. Hastayım, perişan durumdayım. Heilbronn’da yer vermezlerse, yıllar önce Ulm’de yaşadım, orayı da çok iyi tanıyorum, Ulm’a gitme imkânım olur. Yetkililerin duyup bana yardım elini uzatmalarını diliyorum.”