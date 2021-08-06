‘Sayılı gün çabuk geçiyor, anlamadan dönüyoruz’

TATİLLERİNİ Antalya ve Muğla’da geçiren gurbetçiler ise bu bölgelerde devam eden orman yangınları nedeniyle otellerinden tahliye edilip tatillerini erken bitirmek zorunda kalarak çıkış yapmaya başladı. Yaz tatilini Milas Ören’de bir otelde ailesiyle birlikte geçirdiği sırada oteli saran alevler nedeniyle tatilleri sona ermeden dönüş yoluna geçmek zorunda kaldıklarını belirten Ümran Ergün Yolcu, şunları söyledi: “İznimiz bitmedi aslında ama dönmek zorunda kaldık, çünkü bulunduğumuz yer yandı. Alevlerin içinde kaldık. Her tarafımız yanmaya başladı, boşaltmak zorunda kaldık orayı. Daha sonra Ören’den çıktık. İnşallah orada yangın sönmüştür. Çok üzgünüz. Akşam oteli boşaltıp eşyalarımızı aceleyle aracımıza yükledik. Bu sene hiç iyi izin yapamadık. Her taraf yanıyordu. Bıraktık gidiyoruz. Vatan toprağını terk ediyoruz, çok üzgünüz.”

‘VATANIMI BIRAKIP GİTMEK İSTEMİYORUM’

Yaz tatilini tamamlayarak ülkeden ayrılan Aliye Vihman da orman yangınlarına çok üzüldüğünü belirterek, “Duygularımız karışık, geldiğimize sevinemiyoruz, gittiğimize üzülemiyoruz. Tatil çabuk geçiyor, sayılı gün. Anlamadan dönüyoruz” diye konuştu.

Yaz tatilinin sona ermesiyle çalıştığı Almanya’ya dönmek için Kapıkule Sınır Kapısı’ndan ailesiyle birlikte çıkış yapan Cemile Uzunay da, “Vatanımı bırakıp gitmek istemiyorum. Çok duygulanıyorum. Annemi babamı ziyaret ettim, akraba ziyaretleri, biraz da tatil yaptık. Seneye tekrar gelmek için şimdiden gün saymaya başladım” dedi