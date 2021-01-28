Sayılar yine yüksek
Almanya’da koronavirüs salgınının ikinci dalgası, yaklaşık üç aydır alınan sıkı önlemlere rağmen etkisini sürdürüyor. Robert Koch Enstitüsü verilerine göre son 24 saatte 941 kişi öldü, bugüne kadar virüs kaynaklı ölenlerin sayısı 54 bin 913’e yükseldi.
GÜNLÜK vaka sayısı 17 bin 553 olarak açıklanırken, toplam vaka sayısı 2 milyon 178 bin 828 oldu. Bir hafta içinde 81 bin 627 kişiye virüs bulaştı, son bir hafta içinde 100 bin nüfusa düşen vaka sayısı 98.1 olarak gerçekleşti. Doluluk yüzde 84.31’e yükselen yoğun bakım istasyonlarında tedavi gören koronavirüs hasta sayısı 4 bin 475. Bunların 2 bin 489’u entübe edilmiş durumda. Almanya’da şimdiye kadar aşı olanları sayısı da 2 milyonu aştı.
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