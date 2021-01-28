Sayılar yine yüksek

GÜNLÜK vaka sayısı 17 bin 553 olarak açıklanırken, toplam vaka sayısı 2 milyon 178 bin 828 oldu. Bir hafta içinde 81 bin 627 kişiye virüs bulaştı, son bir hafta içinde 100 bin nüfusa düşen vaka sayısı 98.1 olarak gerçekleşti. Doluluk yüzde 84.31’e yükselen yoğun bakım istasyonlarında tedavi gören koronavirüs hasta sayısı 4 bin 475. Bunların 2 bin 489’u entübe edilmiş durumda. Almanya’da şimdiye kadar aşı olanları sayısı da 2 milyonu aştı.