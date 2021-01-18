Sayılar düşmeye başladı: Günlük vaka 7 bin!

ÜLKEDE son bir günde tespit edilen vaka sayısı 7 bin 141 olarak açıklandı. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 40 bin 659’a yükseldi. Günlük vaka sayısının düşük çıkmasında önlemlerin etkili olduğu belirtilirken, hafta sonu nedeniyle veri akışının tam olarak merkeze yapılamamasının da etkisi var. Robert Koch Enstitüsü’nün verilerine göre son 24 saat içinde korona salgını kaynaklı 214 can kaybı yaşandı. Koronavirüsten hayatanı kaybedenlerin toplam sayısı da böylece 46 bin 633’e yükseldi. Son bir hafta içinde tespit edilen vaka sayısı ise 111 bin 785. Son yedi günde yüz bin nüfusa düşen hasta oranı ise 134.4 olarak belirlendi.

2 BİN 832 ENTÜBE

Hastanelerdeki yoğun bakım oranı da yüzde 81.59’a geriledi. Önceki gün yoğun bakım oranı yüzde 83’ün üzerine çıkmıştı. Yoğun bakım istasyonlarında korona tedavisi gören hasta sayısı da beş binin altına düştü. Ülke genelinde 4 bin 972 hasta yoğun bakım istasyonlarında tedavi görüyor. Bunların 2 bin 832’i entübe edilmiş durumda. Robert Koch Enstitüsü ülkedeki aktif vaka sayısını da yaklaşık olarak 302 bin 300 olarak açıkladı. Enstitü hastalığı yenip de yeniden sağlığına kavuşanların sayısının da yaklaşık 1 milyon 691 bin 700 olarak duyurdu.

EN FAZLA AŞI BAYREN’DE

Almanya’da aşı yapma işlemleri de hızla sürüyor. Şimdiye kadar 16 eyalette 1 milyonu aşkın kişinin aşıları yapıldı. En çok aşı yapılan eyalet Bayern olurken, onu Kuzey Ren Vestfalya eyaleti izliyor. En düşük nüfusa sahip Bremen’de ise aşı yapılan eyalet sıralamasında son sırada yer alıyor. Saarland aşı yapılan eyalet sıralamasında Bremen’in önünde 15. sırada bulunuyor.

YENİ YOL HARİTASI

Almanya’da korona ile mücadele amacıyla salı günü yeni bir zirve toplanacak. Başbakan Angela Merkel’in başkanlığında yapılacak video görüntülü zirveye 16 eyaletin başbakanları katılacak. Zirvede, korona salgınıyla mücadele amacıyla yeni bir yol haritası belirlenecek. Okulların durumu ele alınacak. Zirvede, sıkı önlemlerin ve kapanma kararının süresinin uzatılması yönünde karar çıkması bekleniyor. Başbakan Merkel ve eyalet başbakanları olumlu sonuç vermeye başlayan kapanma kararının devamından yana.