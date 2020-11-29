Sayılar düşmeye başladı
Almanya’da pazar günü açıklanan verilere göre son 24 saat içinde 14 bin 611 kişiye koronavirüs vakası konuldu. Bir önceki pazar gününe kıyasla vaka sayısı 1130 azaldı.
Robert Koch Enstitüsü verilerine göre Bir günde 158 kişi koronadan hayatını kaybederken, ölenlerin sayısı toplam 16 bin 123’e çıktı. Şimdiye kadar ülke genelinde koronavirüse yakalananların sayısı ise 1 milyon 43 bine ulaştı. Almanya’da kısmi karantinaya rağmen korona vakalarındaki yüksek artış seviyesinin durdurulamaması, eyaletleri daha sıkı ek kurallar almaya zorluyor.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle