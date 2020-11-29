Sayılar düşmeye başladı

Robert Koch Enstitüsü verilerine göre Bir günde 158 kişi koronadan hayatını kaybederken, ölenlerin sayısı toplam 16 bin 123’e çıktı. Şimdiye kadar ülke genelinde koronavirüse yakalananların sayısı ise 1 milyon 43 bine ulaştı. Almanya’da kısmi karantinaya rağmen korona vakalarındaki yüksek artış seviyesinin durdurulamaması, eyaletleri daha sıkı ek kurallar almaya zorluyor.