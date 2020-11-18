Sayılar düşmeye başladı

ROBERT Koch Enstitüsü ilk vakanın tespit edildiği günden bugüne toplam vaka sayısını da 833 bin 307 olarak duyurdu. Son 24 saatte 305 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybederken, bugüne kadar ölenlerin sayısı da 13 bin 119’a yükseldi. Almanya’da aktif hasta sayısı ise 273 bin 688’i buldu. Bulaş oranı ise 1’e geriledi. Yoğun bakımdaki hasta sayısı da 3 bin 517 olarak açıklandı.

Yapılan bir araştırmaya göre halkın yüzde 80’i korona nedeniyle stres altında. Yougov adlı araştırma kuruluşu tarafından yapılan kamuoyu yoklamasında halkın üçte biri ise salgının ilk çıktığı günlere göre kendisini daha fazla stres altında hissediyor. Kadınlar erkeklere göre koronadan daha çok etkileniyor. Korana yüzünden stresli olduğunu söyleyen kadınların oranı yüzde 84. Erkeklerde bu oran yüzde 76.