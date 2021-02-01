Sayılar 5 binlere düştü

AÇIKLANAN verilere göre son 24 saat içinde 175 kişinin hayatını kaybettiği ülkede virüs kaynaklı ölüm sayısı ise 57 bin 120’ye yükseldi. Son bir haftada tespit edilen vaka sayısı 75 bin 585 olarak açıklanırken, 7 günde 100 bin nüfusa düşen vaka sayısının da 90.9 olduğu belirtildi. Almanya’da şimdiye kadar günlük en yüksek can kaybı 1244 kişiyle 14 Ocak’ta görüldü. 18 Aralık 2020’de ise 33 bin 777 yeni vaka ile rekor kırılmıştı. Enstitü, 8 bin 400 yanılma payıyla aktif hasta sayısını 229 bin 300 olarak açıklarken, 13 bin 900 yanılma payıyla şimdiye kadar virüsü yenenlerin sayısını da 1 milyon 935 bin 900 olarak duyuruldu. Koronavirüs kaynaklı olarak yoğun bakım istasyonlarında tedavisi sürenlerin sayısı ise 4 bin 367. Bunların 2 bin 347’si entübe edilmiş durumda.