Sayı yine 22 bini aştı: Yoğun bakımlar doldu

ROBERT Koch Enstitüsü tarafından verilen bilgiye göre son 24 saat içinde tespit edilen vaka sayısı 22 bini 609. Geçen hafta perşembe günü ile kıyaslandığında yeni açıklanan rakam 743 daha fazla. Bir önceki gün yapılan açıklamada günlük vaka sayısı 17 bin 561’di. Bir gün içinde 5 binden daha fazla vaka ortaya çıktı. Korona salgını başladığından beri en yüksek günlük vaka sayısı geçen cuma günü 23 bin 542 olarak açıklanmıştı. Almanya’da toplam vaka sayısı da 855 bin 916 olarak kayıtlara geçti. Son 24 saat içinde Kovid-19 salgını nedeniyle 251 kişi yaşamını yitirdi. Koronadan ölenlerin toplam sayısı da böylece 13 bin 370’e yükseldi. Robert Koch Enstitüsü bulaş oranını da 0.95 olarak hesapladı. Yani her yüz kişi 95 kişiye virüsü bulaştırıyor.