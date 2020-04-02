Sayı artınca hastaneyi kapattılar

HASTANE yönetimi ve belediye, vakanın artması üzerine hastaneyi karantinaya aldı. Mevcut hastalar hastanede kalıyor ancak hasta alınmıyor. Hastanenin acil bölümünün de kapalı olduğu bildirildi. Alınan kararlar kapsamında hastane çalışanları işten çıktıktan sonra da maske taşımak zorunda. Çalışanlar hastanede çalışmaya devam edecek, ama mesai bittikten sonra kendilerini eve kapatarak karantinaya alacak. Hastane sözcüsü Martin Deseyve, “Mevcut tüm hastalar hastanede kalmaya devam edecek. Taburcu olacak hastaları da bırakmıyoruz. Amaç enfeksiyon zincirini kırmak” dedi. Hastanedeki tüm hastalar ve çalışanlar sürekli test edilecek. Bu durumun ne kadar süreceği ise belli değil.