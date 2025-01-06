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Türkiye’de ve yurt dışında birçok ülkede sahne alan Ferdi Kaya, sesinin ve fiziki görüntüsünün Ferdi Tayfur’a benzerliğinden dolayı çok fazla ilgi gördüğünü söyledi. Kaya, “Ferdi Tayfur abime her zaman teşekkür ettim. Kendisinin onayı ile daima ona ait şarkıları seslendirdim ve seslendiriyorum. Aynı zamanda Ferdi abinin gençlik yıllarına ait reklamlarda da rol aldım” dedi. Yaklaşık 25 yıldır sanatın içerisinde yer alan Erzincanlı sanatçı Ferdi Kaya, “Sevgili hocam mekanın cennet olsun, sayende çok ekmek yedim. Sevildim sayıldım. Şarkılarını sana yakışır şekilde söylemeye çalıştım. Ne söylesem az, çok üzgünüm arabeskin kralı. Hatıran yeter” ifadelerine yer verdi.