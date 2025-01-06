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‘Sayende çok ekmek yedim, sevildim, sayıldım’

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#FERDİ TAYFUR#Ferdi Kaya#ALMANYA KONSER
‘Sayende çok ekmek yedim, sevildim, sayıldım’
Oluşturulma Tarihi: Ocak 06, 2025 10:55

Fiziki görüntüsü ve sesinin benzerliğiyle Ferdi Tayfur’a benzeyen Erzincanlı sanatçı Ferdi Kaya, Ferdi Tayfur’un ölüm haberi ile Almanya’daki konserini iptal ederek cenazeye katılmak üzere Türkiye’ye döndü.

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Türkiye’de ve yurt dışında birçok ülkede sahne alan Ferdi Kaya, sesinin ve fiziki görüntüsünün Ferdi Tayfur’a benzerliğinden dolayı çok fazla ilgi gördüğünü söyledi. Kaya, “Ferdi Tayfur abime her zaman teşekkür ettim. Kendisinin onayı ile daima ona ait şarkıları seslendirdim ve seslendiriyorum. Aynı zamanda Ferdi abinin gençlik yıllarına ait reklamlarda da rol aldım” dedi. Yaklaşık 25 yıldır sanatın içerisinde yer alan Erzincanlı sanatçı Ferdi Kaya, “Sevgili hocam mekanın cennet olsun, sayende çok ekmek yedim. Sevildim sayıldım. Şarkılarını sana yakışır şekilde söylemeye çalıştım. Ne söylesem az, çok üzgünüm arabeskin kralı. Hatıran yeter” ifadelerine yer verdi.

 

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#FERDİ TAYFUR#Ferdi Kaya#ALMANYA KONSER

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