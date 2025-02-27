‘Savunmaya daha fazla para harcamalıyız’

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KHAN, yaklaşan Ramazan öncesi Londra’da yapılan çalışmaları ve hükümetin uluslararası yardımları azaltıp savunma bütçesini artırma kararını AA muhabirine değerlendirdi. Londra’da her yıl Noel ve Paskalya’nın yanı sıra Müslümanların iki bayramını, Yahudilerin Hanuka Bayramı’nı, Hinduların Divali Bayramı’nı ve Sihlerin Vaisakhi Bayramı’nı kutladıklarını anlatan Khan, “Bu, hem Britanyalı olmakla hem Londralı olmakla hem Batılı olmakla hem de Müslüman olmakla gurur duyabileceğimizi gösteriyor” değerlendirmesini yaptı. Khan, Ramazan’da sadece oruç tutulup ibadet yapılmadığını, aynı zamanda sadaka verildiğini de hatırlattı.

