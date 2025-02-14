Savunmaya çok harcamak, ekonomiyi canlandırabilir

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ARAŞTIRMAYA göre Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin savunmaya ayırdıkları bütçeyi mevcut NATO hedefi olan gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYİH) yüzde 2’sinden yüzde 3.5’ine çıkarmaları durumunda, ekonomik büyüme yüzde 0.9 ile 1.5 oranında artabilecek. Analiz, Münih Güvenlik Konferansı kapsamında tanıtıldı. Araştırmanın yazarı Ethan Ilzetzki, NATO’nun mevcut yüzde 2 savunma harcaması hedefini yüzde 3.5’e veya daha yüksek seviyelere çıkarılması yönündeki tartışmalara atıfta bulundu. Ancak ekonomik canlanmanın gerçekleşmesi için AB ülkelerinin savunma harcamalarını yerli silah sanayisine yönlendirmesi gerektiği, AB dışından yapılacak savunma harcamalarının aynı etkiyi yaratmayacağı belirtildi.

İsim vermek istemeyen bir sektör uzmanı ise tamamen yerli savunma ürünlerine yönelmenin zor olduğunu ifade ederek, “Savunma ürünleri her zaman AB ve Amerika’dan karışık olarak alınacaktır” dedi. Uzman, bazı silah sistemlerinin Avrupa’da ya hiç üretilmediğini ya da en yüksek standartlarda üretilmediğine dikkati çekti.