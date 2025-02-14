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Savunmaya çok harcamak, ekonomiyi canlandırabilir

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#Almanya#Savunma#AVRUPADAN HABERLER
Savunmaya çok harcamak, ekonomiyi canlandırabilir
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2025 11:10

Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü tarafından yapılan bir araştırmaya göre, savunma harcamalarındaki artış, Avrupa ekonomisini önemli ölçüde canlandırabilir.

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ARAŞTIRMAYA göre Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin savunmaya ayırdıkları bütçeyi mevcut NATO hedefi olan gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYİH) yüzde 2’sinden yüzde 3.5’ine çıkarmaları durumunda, ekonomik büyüme yüzde 0.9 ile 1.5 oranında artabilecek. Analiz, Münih Güvenlik Konferansı kapsamında tanıtıldı. Araştırmanın yazarı Ethan Ilzetzki, NATO’nun mevcut yüzde 2 savunma harcaması hedefini yüzde 3.5’e veya daha yüksek seviyelere çıkarılması yönündeki tartışmalara atıfta bulundu. Ancak ekonomik canlanmanın gerçekleşmesi için AB ülkelerinin savunma harcamalarını yerli silah sanayisine yönlendirmesi gerektiği, AB dışından yapılacak savunma harcamalarının aynı etkiyi yaratmayacağı belirtildi.

İsim vermek istemeyen bir sektör uzmanı ise tamamen yerli savunma ürünlerine yönelmenin zor olduğunu ifade ederek, “Savunma ürünleri her zaman AB ve Amerika’dan karışık olarak alınacaktır” dedi. Uzman, bazı silah sistemlerinin Avrupa’da ya hiç üretilmediğini ya da en yüksek standartlarda üretilmediğine dikkati çekti.

Savunmaya çok harcamak, ekonomiyi canlandırabilir
SAVAŞ SONRASI HARCAMALAR ARTTI
Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin üzerinden neredeyse üç yıl geçmesinin ardından, özellikle Doğu Avrupa ülkeleri ve Almanya savunma harcamalarını önemli ölçüde artırdı. Almanya’da savunma bütçesinin artırılması, federal seçim kampanyasında da gündemde. Anketlerde önde gelen Birlik Partileri, Almanya’yı ‘yeniden güçlü savunma kapasitesine kavuşturmak’ için savunma bütçesini uzun vadede artırmayı hedefliyor. Diğer partiler ise savunma harcamalarındaki artışın diğer alanlarda kesintilere yol açabileceği konusunda uyarıyor.

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#Almanya#Savunma#AVRUPADAN HABERLER

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