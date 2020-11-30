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Avrupa
İHA / Fotoğraf: EPE-EFE
Haber Giriş: 30.11.2020 - 09:55 | Son Güncelleme:

Savunma Bakanı Tanner de Covid-19’a yakalandı

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Savunma Bakanı Tanner de Covid-19’a yakalandı
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Koronavirüs salgını Avrupa’da etkisini arttırmaya devam ediyor. Avusturya Savunma Bakanı Klaudia Tanner’in koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. Tanner’in sözcüsü yaptığı açıklamada, Bakan Tanner’in temaslı olduğunu ve 19 Kasım’dan bu yana evde karantina altında bulunduğunu aktardı.

Bakan Tanner’e yapılan önceki testlerin hepsinin negatif sonuç verdiğini belirten sözcü, durumunun iyi olduğunu ve semptom göstermediğini açıkladı. Sözcü, Tanner’in evden çalışmaya devam edeceğini aktardı. Tanner, Avusturya federal hükümetinde koronavirüse yakalanan ikinci bakan olurken, Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg da ekim ayının ortasında Covid-19’a yakalanmıştı.

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