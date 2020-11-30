Savunma Bakanı Tanner de Covid-19’a yakalandı

Bakan Tanner’e yapılan önceki testlerin hepsinin negatif sonuç verdiğini belirten sözcü, durumunun iyi olduğunu ve semptom göstermediğini açıkladı. Sözcü, Tanner’in evden çalışmaya devam edeceğini aktardı. Tanner, Avusturya federal hükümetinde koronavirüse yakalanan ikinci bakan olurken, Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg da ekim ayının ortasında Covid-19’a yakalanmıştı.