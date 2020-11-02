MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriSavunma Bakanı Kramp-Karrenbauer karantinaya girdi
GeriAvrupa Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer karantinaya girdi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Avrupa
AA / Fotoğraflar: dpa
Haber Giriş: 02.11.2020 - 15:30 | Son Güncelleme:

Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer karantinaya girdi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer karantinaya girdi
Abone Olgoogle-news

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer’in, yakın çevresindeki bir kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle önlem amaçlı karantinaya alındığı bildirildi.

Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Kramp-Karrenbauer’in Kovid-19 testi pozitif çıkan kişiyle 8 gün önce temasta bulunduğu ifade edildi. Kramp-Karrenbauer’in yaptırdığı ilk Kovid-19 testinin negatif çıktığı aktarılan açıklamada, Alman Savunma Bakanı’nın önlem amaçlı 6 gün için karantinaya alındığı belirtildi. Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn da 11 gün önce Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından evinde karantinaya girmişti.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle