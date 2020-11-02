Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer karantinaya girdi
Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer’in, yakın çevresindeki bir kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle önlem amaçlı karantinaya alındığı bildirildi.
Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Kramp-Karrenbauer’in Kovid-19 testi pozitif çıkan kişiyle 8 gün önce temasta bulunduğu ifade edildi. Kramp-Karrenbauer’in yaptırdığı ilk Kovid-19 testinin negatif çıktığı aktarılan açıklamada, Alman Savunma Bakanı’nın önlem amaçlı 6 gün için karantinaya alındığı belirtildi. Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn da 11 gün önce Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından evinde karantinaya girmişti.
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