Savcının rüşvet ve mafyayla ilişkisi!

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DAVANIN baş aktörlerinden olan Aşağı Saksonya eyaleti Hannover Savcısı Yashar G., 2020 ile 2021 yılları arasında çete üyelerine hassas bilgileri sızdırarak, 65 bin Euro civarında rüşvet aldığı suçlamasıyla karşı karşıya. Tutuklanan savcı, mafyaya dava bilgilerini sızdırdığı suçlamasıyla yargılanmayı bekliyor. Savcı G.’nin yalnızca Hannover merkezli kokain çetesiyle değil, aynı zamanda diğer organize suç gruplarına da bilgi verdiği öne sürülüyor. İddianameye göre, savcı bu bilgileri özellikle mafya örgütü motosiklet çetesi olarak bilinen Hells Angels üyeleriyle paylaşmış. Savcının bu grupla, hüküm giymiş uyuşturucu satıcısı olan eniştesi Ashkan A., aracılığıyla tanıştığı belirtiliyor.



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Ayrıca Hannover’deki bir spor kulübü işletmecisi olan Konstantinos S. de, savcı ile çete arasındaki bağlantıyı kurmakla suçlanıyor. İddialara göre bu kişi, çetenin savcıya yaptığı ödeme trafiğini yönetti. Aylık ödemelerin 5 bin Euro civarında olduğu, toplam rüşvet tutarının ise 65 bin Euro’yu aştığı belirtiliyor. 2022 yılında Dubai’de yakalanan Konstantinos S., kefaletle serbest bırakıldı ancak hâlâ Almanya ’ya iade edilmedi. Savcı Yashar G., eniştesi olan Ashar G., 2020 yılındaki tutuklanmasının ardından üstlerine aile bağları hakkında bilgi verdi. Ancak Aşağı Saksonya Adalet Bakanlığı, bu bilgiye rağmen gerekli önlemlerin alınmadığını itiraf etti. Skandalın etkileri 2024 yılına kadar yayılarak savcının başka bir bölüme alınmasıyla sonuçlandı.

DOSTANE İLİŞKİLER KURMUŞ

İddianamede, savcının Hells Angels örgütü üyeleriyle dostane ilişkiler içinde olabileceğine dikkat çekildi. Spor kulüpleri üzerinden suç dünyasına aktarıldığı iddia edilen bilgilerin delilleri henüz netleşmiş değil. Ancak soruşturmacılar, savcının Hells Angels üyelerine yakınlığını doğrulayan sohbet kayıtları ve tanık ifadelerine ulaştı. Savcı Yashar G.’nin avukatı yaptığı açıklamada, müvekkilinin suçlamaları kabul etmediğini belirtti. Savunmaya göre, iddiaların netlik kazanacağı tek yer mahkeme salonu. Hannover Eyalet Mahkemesi, başsavcı hakkındaki davayı kabul edip etmeyeceğine karar verecek.