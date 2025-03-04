Savcılık ‘cinayet’ dedi!

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Fransız kamu yayıncısı Franceinfo’nun haberine göre, Nanterre Savcılığı, Haziran 2023’te polis kurşunuyla hayatını kaybeden Merzouk’un dosyasıyla ilgili açıklama yaptı. Savcılık, ateş eden ve 17 yaşındaki Merzouk’un ölümüne neden olan polis Florian M. hakkında ‘cinayet’ suçlamasıyla dava açılmasını istedi. Savcılık, olay yerinde bulunan ve hakkında ‘cinayete ortaklık etmekten’ soruşturma yürütülen bir diğer polis hakkında ise takipsizlik kararı verilmesini talep etti. Merzouk’un annesi Mounia Merzouk’un avukatı Frank Berton, savcılığın talepleri nedeniyle müvekkilinin rahatladığını belirtti. Berton, memurun kasten ve öldürme niyetiyle Merzouk’a ateş ettiğini savundu.

