Savcılar dolandırıcıların peşinde! Sahte başvuruyla...

16 eyalette hibe edilen parayı haksız yere alan kişiler hakkında açılan soruşturmalar sürüyor. Soruşturmayı yürüten savcılık ile emniyet ve maliye birimleri, hibe almak için yalan beyanda bulunan veya haksız yere hibeyi alan kişilerin toplam sayısını henüz belirleyemedi. Dolayısıyla dolandırıcıların cebine giren para miktarı da tam olarak bilinmiyor. Ancak uzmanlar tüm eyaletlerde dolandırıcıların aldığı para miktarının 10 milyon Euro’dan fazla olduğunu tahmin ediyor. Haksız yere alınan hibe miktarı eyaletlere göre farklılık gösteriyor. Berlin’de tahmin dilen rakam 3.5-4 milyon Euro arasında değişiyor. Bavyera’da yaklaşık 900 bin Euro, Aşağı Saksonya’da 300 bin Euro. Kuzey Ren Vestfalya (KRV) şimdiye kadar belirlenen rakam 227 bin Euro.

2 BİN 200 SAHTE BAŞVURU

KRV hariç diğer 15 eyalette sürdürülen soruşturmalar çerçevesinde şimdiye kadar tespit edilen sahte başvuru sayısı 2 bin 200. Sadece KRV’de ise 11 kişinin sistemi çökerterek 900 ayrı başvuru yaptığı daha önce belirlenmişti. Berlin’de ise mayıs ayı sonu itibarıyla 500 soruşturma açıldı. Haksız yere hibeyi alanların büyük bölümü yanlış ve yalan beyanda bulundu. Uzun yıllar şirketi kapalı olan veya iflas etmesine rağmen şirket hâlâ faaliyet gösteriyormuş gibi başvuranlar da olurken, şirketi kurup şimdiye kadar hiç faaliyette bulunmadığı halde hibeyi alanların da olduğu belirtiliyor. Kimileri de başkasına ait firmaları kendisine aitmiş gibi göstererek hibeden yararlandı. Uzmanlar, dolandırıcıların veya haksız yere hibe alanların farklı cezalara çarptırılacağını, kimilerinin 10 yıla kadar hapis alacağı görüşünde.