Savaşı onlar kazandı

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ÇEVRE örgütü Greenpeace’in yaptığı bir araştırmaya göre, artan akaryakıt fiyatlarından Avrupalı büyük petrol şirketleri ve benzin istasyonu sahipleri kazançlı çıktı. Rusya-Ukrayna savaşı çıktığından bu yana petrol şirketleri 3.3 milyar euro ilave kazanç sağladı. Bu da günde 107 milyon euro ek kazanç anlamına geliyor. Araştırma, Hamburglu enerji uzmanı Steffen Bukold tarafından hazırlandı. Araştırmaya göre, krizden en çok kazananlar listesinde günde 38.2 milyon euro ile Almanya’daki akaryakıt şirketleri ilk sırada yer aldı. Almanya’yı, 13.3 milyon euro ile Fransa, 12.5 milyon euro ile İtalya, 7.6 milyon euro ile İspanya ve 4.3 milyon euro ile Avusturya takip etti. Özellikle dizel satışından elde edilen gelirdeki keskin artış, Avrupa akaryakıt endüstrisinin kasasını doldurdu. Almanya’da savaş sonrasında mazot fiyatları benzin fiyatlarını geçti. Greenpeace’in araştırmasına göre, mazot günde ortalama 94 milyon euroluk bir ‘kriz kârı’ oluştururken, benzinin kârı ise 13 milyon euro oldu.