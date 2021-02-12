‘Savaşı kaybedersek, hepimiz kaybederiz’

ŞU anda 16 eyaletin temsilcilerinden oluşan ve 1949 yılında kurulan Eyaletler Meclisi’nin bu tarihi oturumunda Alman Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier bir konuşma yaptı. “Burada çok nadir kutlama yapılır. Yapılsa bile çok kısa olur” diyen Steinmeier, “Eyaletler Meclisi iş yapma, çalışma yeridir. Zor kararların alındığı yerdir. Burası demokrasi için çalışma yeridir” görüşünü vurguladı. Kendisinin şimdiye kadar Eyaletler Meclis’inin 350’den fazla oturumuna katıldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Steinmeier, burada alınan kararların zaman zaman eyalet başbakanlıklarını küplere bindirdiğini çok iyi bildiğini de belirtti.

Steinmeier, federalizmin çok sesli ve çeşitlilik dolu olduğuna işaret ederken, federal düzenin mali kriz, euro krizi ve mülteci krizi gibi zor dönemlerin atlatılmasında önemli ve başarılı bir sınav verdiğini de vurguladı. Pandemiyle mücadelede eyaletlere çok önemli görevler düştüğünün altını çizen Steinmeier, “Bizim düşmanımız virüstür. Savaşı kazanırsak hepimiz kazanırız. Kaybedersek de hepimiz kaybederiz” dedi.