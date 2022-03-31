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Savaş MAN’ı vurdu! 11 bin çalışan...

#Almanya-Rusya-Ukrayna#MAN Şirketi#AVRUPADAN HABERLER
Savaş MAN’ı vurdu 11 bin çalışan...

Merkezi Münih’te bulunan dünyanın en büyük TIR ve otobüs üreticilerinden MAN, Ukrayna savaşı nedeniyle yaklaşık 11 bin çalışanının etkileneceği kısa çalışma dönemine girildiğini duyurdu.

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ŞİRKET tarafından yapılan açıklamaya göre, daha önce koronavirüs salgını nedeniyle tedarik sıkıntısı çeken fabrikalarının, bu kez de Ukrayna savaşı nedeniyle üretim sorunu yaşadığı, Münih ve Krakau fabrikalarında üretimin durduğu bildirildi. Açıklamada, Ukrayna’da MAN için üretim yapan yedek parça fabrikalarının çalışamaz hale gelmesi nedeniyle Almanya’daki 14 bin personelden 11 bin kadarının haftalar sürecek kısa çalışma dönemine girmek zorunda kaldığı ifade edildi. Diğer ülkelerde bulunan personelin zorunlu kısa çalışmadan ne kadar etkileneceği ise açıklanmadı. Konuyla ilgili bilgi veren MAN Yönetim Kurulu Başkanı Alexander Vlaskamp, Ukrayna’daki yedek parça üretimini başka ülkelere kaydırmak için çalışma başlattıklarını, ancak bunun zaman alacağını söyledi.
Kısa çalışma döneminden en fazla TIR imalatının etkileneceği belirtilerek, daha önceki siparişlerin zamanında yerine getirilemeyeceği bildirildi. Planlanan üretim sayısının düşeceği, liste fiyatlarının da artacağı belirtilen açıklamada, TIR çekicileri için ön sipariş verenlerin isterlerse siparişlerini iptal edebileceği ifade edildi. Otobüs üretiminin ise fazla etkilenmeyeceği belirtildi. VW Grubu’na ait olan MAN şirketinin Türkiye de dahil olmak üzere yaklaşık 34 bin çalışanının olduğu belirtildi.

Savaş MAN’ı vurdu 11 bin çalışan...

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#Almanya-Rusya-Ukrayna#MAN Şirketi#AVRUPADAN HABERLER

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