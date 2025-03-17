‘Savaş haline hazırlıklı olmalıyız’

Haberin Devamı

CSU’lu politikacı, Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü savaş ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Avrupa’daki müttefikleri desteğe son verme tehditleri yüzünden Almanya’daki sağlık sisteminde de yeni bir yapılanmaya gidilmesine ihtiyaç duyulduğu görüşünü savundu. Judith Gerlach, “Olası bir savaş durumunda sivil halkın korunmasının garanti edilmesi için buna ihtiyaç var. Sağlık sistemi her türlü krize karşı hazırlıklı olmalı” dedi. Hem ülkede yaşayan 80 milyondan fazla insanın hem yaralanan askerlerin tedavileri için bu alanda yeni bir yapılanmanın şart olduğu görüşünü de vurguladı. Öte yandan Bavyera hükümetinin eyaletteki hastane ve kliniklerden olası bir savaş durumundaki konumları ve planlarıyla ikgili olarak bilgi talep ettiği açıklandı.