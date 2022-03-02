Savaş enflasyonu körüklüyor

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ALMANYA’da geçen yıl korona salgını, tedarik zincirindeki aksama ve yüksek enerji fiyatları nedeniyle artan enflasyonun Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle daha da artması endişesi yaşanıyor. Ocak ayı enflasyon oranı hafif şekilde düşerken, savaşın da etkisiyle şubat enflasyon oranı artış gösterdi.

OCAKTA YÜZDE 4.9 DÜŞMÜŞTÜ

Federal İstatistik Dairesi’nin tahmini verilerine göre şubat ayında tüketim ve hizmet ürünleri yaklaşık yüzde 5.1 oranında zamlandı. Geçen yıl aralık ayında enflasyon yüzde 5.3 oranında artmış 2022 Ocak ayında ise yüzde 4.9 oranında düşmüştü. Uzmanlar, doğal gaz tedarikçisi Rusya’ya yönelik yaptırımlar ve Rusya’nın yaptırımlara karşı göstereceği tepkinin enerji fiyatlarını artıracağını kaydetti.

2022 TAHMİNİ ENFLASYONU YÜZDE 6.1

Ekonomi Uzmanı Friedrich Heinemann, savaş nedeniyle ham madde, enerji ve tahıl ürünleri fiyatlarının artmasıyla yükselecek enflasyonun uzun süre kalıcı olabileceğini kaydederken, Rusya’nın da alacağı tedbirlerin Almanya’daki enflasyonu körükleyebileceğini belirtti. Alman Ekonomi Enstitüsü (IW) 2022 yılında enflasyonun yüzde 6.1 olacağı tahmininde bulundu.