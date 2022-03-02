Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERAvrupa Haberleri

Savaş enflasyonu körüklüyor

#Almanya#Enflasyon#AVRUPADAN HABERLER
Savaş enflasyonu körüklüyor

Almanya’da şubat ayında enflasyon oranı arttı. Uzmanlar Rusya-Ukrayna savaşının enflasyonu daha da körükleyeceği tahmininde bulunuyor.

Haberin Devamı

ALMANYA’da geçen yıl korona salgını, tedarik zincirindeki aksama ve yüksek enerji fiyatları nedeniyle artan enflasyonun Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle daha da artması endişesi yaşanıyor. Ocak ayı enflasyon oranı hafif şekilde düşerken, savaşın da etkisiyle şubat enflasyon oranı artış gösterdi.

OCAKTA YÜZDE 4.9 DÜŞMÜŞTÜ
Federal İstatistik Dairesi’nin tahmini verilerine göre şubat ayında tüketim ve hizmet ürünleri yaklaşık yüzde 5.1 oranında zamlandı. Geçen yıl aralık ayında enflasyon yüzde 5.3 oranında artmış 2022 Ocak ayında ise yüzde 4.9 oranında düşmüştü. Uzmanlar, doğal gaz tedarikçisi Rusya’ya yönelik yaptırımlar ve Rusya’nın yaptırımlara karşı göstereceği tepkinin enerji fiyatlarını artıracağını kaydetti.

2022 TAHMİNİ ENFLASYONU YÜZDE 6.1
Ekonomi Uzmanı Friedrich Heinemann, savaş nedeniyle ham madde, enerji ve tahıl ürünleri fiyatlarının artmasıyla yükselecek enflasyonun uzun süre kalıcı olabileceğini kaydederken, Rusya’nın da alacağı tedbirlerin Almanya’daki enflasyonu körükleyebileceğini belirtti. Alman Ekonomi Enstitüsü (IW) 2022 yılında enflasyonun yüzde 6.1 olacağı tahmininde bulundu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya#Enflasyon#AVRUPADAN HABERLER

BAKMADAN GEÇME!

Film gibi bir hikaye... Taşıyıcı anne ile doğan ikizler Kiev’de mahsur kaldı, ABD’li ebeveynler çaresiz…

Film gibi bir hikaye... Taşıyıcı anne ile doğan ikizler Kiev’de mahsur kaldı, ABD’li ebeveynler çaresiz…

#Rusya-Ukrayna
Putinin kafasında ne var Gerçekten kontrolünü kaybetti mi yoksa...

Putin'in kafasında ne var? Gerçekten kontrolünü kaybetti mi yoksa...

#Putin
Eşi benzeri olmayan, yıkıcı bir hamle Rusya Merkez Bankasına yaptırım ne anlama geliyor | 6 SORU 6 YANIT

'Eşi benzeri olmayan, yıkıcı bir hamle!' Rusya Merkez Bankası'na yaptırım ne anlama geliyor? | 6 SORU 6 YANIT

#Rusya Ukrayna Savaşı

BAKMADAN GEÇME!

Film gibi bir hikaye... Taşıyıcı anne ile doğan ikizler Kiev’de mahsur kaldı, ABD’li ebeveynler çaresiz…

Film gibi bir hikaye... Taşıyıcı anne ile doğan ikizler Kiev’de mahsur kaldı, ABD’li ebeveynler çaresiz…

#Rusya-Ukrayna
Putinin kafasında ne var Gerçekten kontrolünü kaybetti mi yoksa...

Putin'in kafasında ne var? Gerçekten kontrolünü kaybetti mi yoksa...

#Putin
Eşi benzeri olmayan, yıkıcı bir hamle Rusya Merkez Bankasına yaptırım ne anlama geliyor | 6 SORU 6 YANIT

'Eşi benzeri olmayan, yıkıcı bir hamle!' Rusya Merkez Bankası'na yaptırım ne anlama geliyor? | 6 SORU 6 YANIT

#Rusya Ukrayna Savaşı