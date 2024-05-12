Satranç bahane, kaynaşma şahane

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EYALET genelinde camiler arasında kız ve erkek öğrenciler kategorisinde ilki düzenlenen turnuvanın finalinde, 16 öğrenci büyük bir mücadele örneği sergiledi. Sulzbach DİTİB Merkez Cami din görevlisi Nurullah Parlak ve Veliler Kolu Başkanı Nazmi Göktaş, turnuvaya ev sahipliği yapmaktan duydukları mutluluğu ifade ederek, farklı şehirlerden gelen öğrencilerin birbirleriyle tanışmasına ve kaynaşmasına vesile olduklarını ifade ettiler. Saarland DİTİB Eyalet Veliler Kolu Başkanı Bünyamin Sağ, turnuvaya katılan başta öğrenciler olmak üzere velilere ve din görevlilerine teşekkür ederek, daha güzel projelerle gençlere yol göstermeye devam edeceklerini söyledi. Gençlerin cami dersleri dışında sosyal etkinliklere katılmalarının önemine vurgu yapan Din Görevlileri Koordinatörü Arif Şimşek, “Gençlere bu ortamları sağlamak çok önemli. İnşallah bu tür faaliyetleri çeşitlendirerek evlatlarımızın ilgisini çekmeye ve onların cami endeksli faaliyetlerde yer almaları için çalışmaya devam edeceğiz” dedi. Turnuvanın finalinde de dereceye giren öğrencilere belge ve çeşitli hediyeler verildi.