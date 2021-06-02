Satın aldıkları villa film kulisi oldu

1964 yılında ünlü mimar Wolfgang Körner tarafından inşa edilen 2 katlı villada her şey inşa edildiği yıllardaki modaya uygun olarak değişmeden duruyor. Bu özelliğiyle film sektörünün dikkatini çeken villada şu ana kadar iki sinema filminin çekimleri yapıldı. Villada, havuz, sauna, küçük sinema salonu ve bar bulunuyor. Villada ilk olarak nisan ayında Boris Becker’in hayatının anlatıldığı ve aynı ismi taşıyan filmin belirli sahnelerinin çekimleri yapıldı. Villada çekimleri yapılan ikinci film ise ünlü oyuncu Moritz Belibtreu’n başrolünde oynadığı ‘Faking Hitler’ oldu. Filmin hemen hemen en önemli sahnelerinin çekimi Müjde ailesinin evinde yapıldı. Filmde Hitler’in kendi çizdiği orijinal yağlı boya tablo, müzeden özel izin alınarak villaya getirildi ve çekimlerde kullanıldı. ‘KEYİFLİ BİR TECRÜBE OLDU’

İnşaat şirketi sahibi Rahman Müjde ile eşi Emel Müjde, film çekimleri sırasında da villada yaşamaya devam etti. Emel Müjde, uzun bir süredir villayı almak için uğraştıklarını ve mart ayında sözleşmeyi yaparak villanın sahibi olduklarını kaydetti. Emel Müjde, “Villayı aldıktan yaklaşık iki hafta sonra ilk teklif geldi. Biz açıkçası nasıl olacağını bile bilmiyorduk. Ama eşimle neden olmasın dedik. ilk olarak çekimleri yapılan Boris Becker’in hayat hikâyesinin anlatıldığı filmdi. Film daha çok 80’li yılların atmosferinde geçiyor. O yüzden çekimler daha çok salonda, villanın içindeki havuzda ve sauna’da çekildi. İlk film biter bitmez hemen ardından başka bir teklif daha aldık. İlk tecrübeden sonra onu da kabul ettik. Film ekibiyle tanıştık. Sohbet ettik. Bizim için keyifli bir tecrübe oldu” dedi. Emel Müjde, 60’lI yılların modasıyla donatılmış evlerinin bu özelliğiyle çok cazip olduğunu belirtirken, “Ancak biz yine de kendi mobilyalarımızı yerleştirip artık kendi hayatımıza yeniden dönmek istiyoruz” dedi.



