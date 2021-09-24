Sarrazin’den Maassen’e destek

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SARRAZİN ve Maassen, Suhl’da yapılan seçim toplantısında yaklaşık 100 kişilik izleyici önünde konuşma yaptı. Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesinde çıkan habere göre toplantıda konuşan Maassen, Alman siyaset ve medya dünyasında mülteci ve denizden kurtarma operasyonları konularında yasaları görmezden gelen bir ‘hiper ahlak’ anlayışının hâkim olduğunu ifade etti. Sarrazin de bu konuda Maassen’e destek verdi. İklim konularına da değinen Maassen, bazı Alman siyasetçilerinin Almanya’nın tek başına değiştiremeyeceği iklim konularıyla uğraşıp durduğunu kaydederken, iklim korumaya yönelik çalışma yapanları ‘iklim fanatikleri’ olarak niteledi. Sarrazin de yaşanan sel felaketiyle iklim değişimi arasında ‘sıfır bağlantı’ olduğunu kaydetti.