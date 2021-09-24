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Sarrazin’den Maassen’e destek

#ALMANYA#AVRUPADAN HABERLER#CDU Thüringen Teşkilatı
Sarrazin’den Maassen’e destek

Almanya’da genel seçimlerde CDU Thüringen Teşkilatı tarafından Suhl seçim bölgesinden direkt aday gösterilen istihbarat eski başkanı Hans Georg Maassen’e, İslam ve yabancı karşıtı açıklamalarıyla bilinen eski siyasetçi ve yazar Thilo Sarrazin’den destek geldi.

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SARRAZİN ve Maassen, Suhl’da yapılan seçim toplantısında yaklaşık 100 kişilik izleyici önünde konuşma yaptı. Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesinde çıkan habere göre toplantıda konuşan Maassen, Alman siyaset ve medya dünyasında mülteci ve denizden kurtarma operasyonları konularında yasaları görmezden gelen bir ‘hiper ahlak’ anlayışının hâkim olduğunu ifade etti. Sarrazin de bu konuda Maassen’e destek verdi. İklim konularına da değinen Maassen, bazı Alman siyasetçilerinin Almanya’nın tek başına değiştiremeyeceği iklim konularıyla uğraşıp durduğunu kaydederken, iklim korumaya yönelik çalışma yapanları ‘iklim fanatikleri’ olarak niteledi. Sarrazin de yaşanan sel felaketiyle iklim değişimi arasında ‘sıfır bağlantı’ olduğunu kaydetti.

Sarrazin’den Maassen’e destek

 

 

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#ALMANYA#AVRUPADAN HABERLER#CDU Thüringen Teşkilatı