Sarkozy’ye elektronik kelepçe takıldı

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Kamu yayıncısı Franceinfo’nun haberine göre, Paris Savcılığı, ‘telekulak’ davası kapsamında cezasının infazı için Sarkozy’ye elektronik kelepçe takıldığını açıkladı. Buna göre Sarkozy, ev hapsi cezası kapsamında 08.00-20.00 saatleri arasında evinden çıkabilecek. Sarkozy, farklı bir davada daha yargılandığı gerekçesiyle pazartesi, çarşamba ve perşembe günleri 08.00-21.30 saatleri arasında evinden ayrılabilecek.

3 YIL SEÇİLMEN HAKKINDAN MEN

Sarkozy, yolsuzlukla mahkûm edildiği ‘telekulak’ davasında Mayıs 2023’te 2 yılı tecilli, 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Sarkozy’nin cezasını, 1 yıl ev hapsi şeklinde elektronik kelepçeyle çekmesine karar verilmişti. Sarkozy ayrıca 3 yıl boyunca seçilme hakkından menedilmişti. 18 Aralık 2024’te Sarkozy’nin alt mahkeme kararına ilişkin itirazını reddeden yargıtay, nihai kararında, Sarkozy’nin 1 yıl hapis cezasını evde elektronik kelepçeyle çekmesini ve 3 yıl seçilme hakkından menedilmesini onamıştı.

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BİLGİ SIZDIRILMIŞTI

Eski Cumhurbaşkanı Sarkozy’ye, hakkında açılan başka bir adli soruşturmada bilgi edinmek için ‘nüfuz ticareti yaptığı ve duruşmaların gizliliği ilkesini ihlal ettiği’ gerekçesiyle 2014’te dava açılmıştı. Nicolas Sarkozy, bu davada, L’Oreal skandalı hakkındaki soruşturma dosyalarına girmesi için Yargıç Gilbert Azibert’e, Monaco’da yüksek bir görev önermekle suçlanmıştı. Sarkozy’nin, avukatı Thierry Herzog ile yaptığı görüşmelerde, L’Oreal soruşturması kapsamında polis ve savcılardan bilgi sızdırdığı belirlenmişti.