Sarımsaktan ve bej renk kıyafetten nefret ediyor

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İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in asla ‘bej renk’ kıyafet giymediği ve sarımsağın kokusundan bile nefret ettiği, hatta sofrasında görmek istemediği belirtildi. Kraliyet ailesinin eski aşçısı Darren McGrady, bu yüzden sarımsağın menülerden tamamen çıkarıldığını açıkladı.
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DAHA önce Kraliçe Elizabeth ve Prenses Diana için yemekler yapan 60 yaşındaki eski aşçı, Marie Claire dergisine verdiği söyleşide Kraliçe’nin sarımsaktan nefret etmesinin yanı sıra çok soğanlı yemekleri de sevmediğini söyledi. McGrady, “Sarımsağın kokusundan da tadından da nefret ediyordu” dedi. Kraliçe’nin sarımsak sevmediğini, Avustralya’daki Masterchef yarışmasına katıldığında Prens Charles’ın eşi Camilla Parker-Bowles da Kraliçe’nin sarımsak sevmediğini söylemiş, “Bunu söylemekten nefret ediyorum ama sarımsak asla olmaz” demişti.
Kraliçe’nin eti iyi pişmiş sevdiğini söyleyen McGrady, en sevdiği içkinin de cin ve Dubonnet olduğunu belirtti. Kraliçe II. Elizabeth’in tercihleriyle ilgili bir açıklama da gazeteci Robert Hardman’ın yazdığı kitapta yer aldı. Hardman, genelde açık renkli şapkalar, kıyafetler, inciler ve eldivenler sevmesiyle tanınan Kraliçe’nin asla bej renk kıyafet giymediğini yazdı. Gazeteciye göre 95 yaşındaki Kraliçe şakayla karışık, ‘Kimsenin kendisini tanıyamayacağı için bej renk giymek istemediğini’ anlattı.