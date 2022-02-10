Sarıgöllü çıraklar Almanya’da kursa katılacak

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Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından finanse edilen 2020 yılı Erasmus + Programı Mesleki Eğitim Öğrenci ve Personel Hareketliliği (KA102) Faaliyeti kapsamında Sarıgöl Şehit Ali Suyabatmaz Mesleki Eğitim Merkezinin ‘Sarıgöl’de Motor Teknolojilerine Yeni Yaklaşımlar’ adlı projesinin Almanya hareketliliğine 4 öğretmen 12 motor bölümü öğrencisi katılıyor.

Proje Koordinatörü Musa Ertürk, “Pandemi nedeniyle 2020 yılında kabul edilen projemizin hareketliliğine geçen yıl gidememiştik. Almanya’ya uçuşların açılmasıyla birlikte katılımcıların aşılarını tamamlayarak hareketliğimizi gerçekleştirme fırsatımız oldu. Okulumuz açısından ilk defa böyle bir proje deneyimimiz olacak. Bu sebepten dolayı heyecanlıyız. Almanya’da Sarıgöl’ümüzü ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyorum. Öğrencilerimiz Almanya’da oto servis ve bakım servislerinde kurs alacaklar” dedi. Almanya’da 3 hafta sürecek hareketliliğe 4 öğretmen 12 motor bölümü öğrencisi katılırken, proje sonunda katılımcılara yurtdışı staj sertifikası verileceği açıklandı.