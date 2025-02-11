Sarıcan Derneğinde seçim paneli: Çifte vatandaşlık ve gençler için yeni adımlar!

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HAMBURG Sarıcan Derneği ve Karakoçan Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen 2 Mart’ta yapılacak olan Eyalet Parlamentosu seçimlerine ilişkin panelde, SPD milletvekili Güngör Yılmaz, “Yeni vatandaşlık yasası, onlarca yıldır arzu ettiğimiz çifte vatandaşlığın önünü açtı” dedi. Stellingen semtindeki dernek binasında yapılan ve Özgül Karık, Sarıcan Derneği Başkanı Musa Sonay ve Karakoçan Dayanışma Derneği Başkanı Ali Haydar Oral tarafından yönetilen panelde, farklı partilerden milletvekili adayları kendilerine yöneltilen yeni vatandaşlık yasası ve gençler için neler yapılabileceği sorularını yanıtladılar.

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ÇİFTE VATANDAŞLIĞIN ÖNÜ AÇILDI

2015’ten beri Eyalet Parlamentosu SPD milletvekili olan ve 2 Mart’taki seçimler de tekrar partisinin eyalet listesinin (sarı liste) 42. sırasından aday olan Güngör Yılmaz, yeni vatandaşlık yasası hakkında bilgi vererek, “SPD-Yeşiller hükümetinin gerçekleştirdiği yeni yasa Alman vatandaşlığa geçişi kolaylaştırdığı gibi, onlarca yıl talep ve arzu ettiğimiz çifte vatandaşlığın önünü açtı. Bu çok güzel bir gelişme. Çünkü duygusal bağ nedeniyle bazı göçmenler geldikleri ülke vatandaşlıklarını bırakmak istemiyorlardı. Ekibimle vatandaşlık yasasını çok detaylı inceledik ve tüm bilgileri, başvuru şartlarını ve sürecini Türkçeye çevirerek www.gungoryilmaz.de adresli internet siteme yükledik. Tüm bilgilere oradan veya 0177 735 34 83 No’lu telefonda beni arayarak ulaşabilirsiniz” dedi. Yılmaz, Alman vatandaşlığın seçme ve seçilme hakkı dahil, her alanda hukuki eşitlik getirdiğine işaret ederek, ırkçı parti AfD’nin oylarını artırdığı bir ortamda, oy hakkı olan herkesin mutlaka sandığa giderek demokratik partiler için oy vermesi gerektiğini vurguladı.

‘ÜCRETSİZ YUVA BAKIMI HAKKI, EĞİTİMDEKİ BAŞARIYI ARTIRDI’

Yılmaz, sunucuların sorusu üzerine Hamburg’da SPD’nin gerçekleştirdiği ve her çocuklu aile için bir hak olan günde 5 saat ücretsiz yuva yerinin özellikle göçmen çocukların okul başarısının artmasında önemli rol oynadığına dikkat çekti. Daha önce maddi nedenler yüzünden yuvaya gönderilmeyen çocuklar neredeyse Almanca bilmeden okula başladıklarını ve okulda başarılı olamadıklarını kaydederek, “Beş saatlik ücretsiz yuva bakım hakkı, ailelere rahatlık sağladığı gibi çocukların da Almanca öğrenmelerinde çok etkili oldu. Tabii velilerin ilgisi de çok önemli. Çocuklar ve gençlerimizin okul, meslek eğitimindeki başarıları, bizlerin onların eğitimine gösterdiğimiz alaka ve özenle doğrudan bağlantılıdır” diye konuştu.