76. Berlin Film Festivali’nde Alman bakan salonu terk etti

Dünyanın önde gelen film festivallerinden olan ve “Berlinale” olarak tanınan 76. Berlin Film Festivali’nde “Altın Ayı” ödülü Berlin doğumlu Türk yapımcı İlker Çatak’ın “Sarı Zarflar” filmine verildi. Emin Alper’in “Kurtuluş” filmi de “Jüri Büyük Ödülü” aldı.

Almanya-Frans-Türkiye ortak yapımı olan, senaryosunu İlker Çatak, Ayda Meryem Çatak Çatak ve Enis Köstebek’in yazdığı “Sarı Zarflar” jüri tarafından “Altın Ayı” ödülüne layık görüldü. 2004 yılında Fatih Akın’ın “Duvara Karşı” filmiyle aldığı “Altın Ayı” ödülünden bu yana Türk kökenli İlker Çatak da “Altın Ayı”nın sahibi oldu.

Bir ailenin idealleri ve hayatta kalma mücadelesini içeren “Sarı Zarflar” Ankara’da yaşayan sanatçı çift Derya ve Aziz’in yeni oyunlarının prömiyerinden sonra yaşadıkları olayları, işlerini ve evlerini nasıl kaybettiklerini ve 13 yaşındaki kızları Ezgi ile İstanbul'da yeni bir yaşam kurma çabalarını konu ediyor.

Diğer ödüller ise şöyle:

Jüri Ödülü: Lance Hammer’in “Queen at Sea” (Denizdeki Kraliçe).

En İyi Yönetmen Ödülü: Grant Gee’nin Everybody Digs Bill Evans” (Herkes Bill Evans’i beğeniyor) filmi.

En İyi Senaryo Ödülü: Genevieve Delude-De Celles’in “Nina Roza”

En İyi Kadın Başrol Oyuncu Ödülü: Sandra Hüller “Rose” (Gül) filmi.

En İyi Yardımcı Oyuncu Ödülü: Anna Calder-Marshall ve Tom Courtenay (Queen at Sea).

En İyi Kısa Film Ödülü: Marie-Rose Osta (Someday a Child) filmi.

Suriye-Filistin kökenli rejisör Abdallah Alkhatib’in elinde Filistin bayrağı ile sahnede yaptığı konuşmasında, Alman hükümetini sessiz kalarak Gazze’de İsrail’in giriştiği soykırıma ortak olmakla suçlaması üzerine Alman Çevre Bakanı Carsten Schneider salondan ayrıldı. Bazı izleyiciler Abdallah Alkhatib’in konuşmasını alkışlarken, bazılarının da yuhaladığı duyuldu.