‘Sarı Yelekliler’ polis engeline takıldı

Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında alınan önlemlerin gevşetildiği Fransa’da normalleşmeyi fırsat bilen sarı yelekliler eylem yapmak istedi. Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Republique Meydanı’na çıkan yaklaşık 30 kişilik sarı yelekliler grubuna polis izin vermedi. Polis, göstericilerden 5 kişiyi gözaltına aldı. Öte yandan Fransa’da bugün normalleşme başlarken, korona virüs salgını nedeni ile 10 kişiden fazla insanın bir araya toplanması yasak.





