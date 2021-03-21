Sarı kart gösteren hakeme tekme tokat saldırdılar! Otoparka kaçıp canını zor kurtardı

Bulgaristan'da bir hakem, gösterdiği sarı kart nedeniyle futbolcuların saldırısına uğradı ve sahadan kaçmak zorunda kaldı. Oyuncular ve antrenörler tarafından otoparka kadar kovalanan hakem, sahayı terk edince maç yarıda kaldı. Ülkenin yarı-profesyonel ligi olan 4. Lig maçı sırasında yaşanan olayda, saldırı eski Bulgar milli takımı oyuncusu Kaloyan Karadzhinov tarafından başlatılırken, kısa sürede artan gerilim sonucunda saldırıya diğer futbolcular da dahil oldu. Hakem, karşılaşmayı terk edip yakındaki bir otoparka saklanmak zorunda kaldı.