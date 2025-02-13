‘Saray soytarısı’ dedi, ırkçılık suçlamasıyla başı derde girdi

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OLAY, “Focus” dergisinin Genel Yayın Yönetmeni Georg Meck’in, Scholz’un şubat ayı başında FDP’nin eski saymanı Harald Christ için Berlin’de düzenlenen bir doğum günü partisinde Chialo’yu “saray soytarısı” olarak nitelendirdiği haberinden sonra patlak verdi. Bu haber üzerine internette ve sosyal medyada birçok kisi Scholz’u ırkçılıkla suçladı. SPD Başbakan adayı ve mevcut Başbakan Olaf Scholz ise özel bir doğum günü partisinde Joe Chialo’ya CDU/CSU’nun “saray soytarısı” dediğini itiraf etmişti. SPD parti yönetiminden yapılan açıklamada “Scholz’un bu bağlamda kullandığı terimin ırkçı bir çağrışımı yoktur ve hiçbir zaman bu şekilde kullanılması amaçlanmamıştır” denildi.

SAÇMA VE YAPAY BİR ŞEKİLDE KURGULANMIŞ

Bir parti sözcüsü Scholz’un açıklamasında “saray soytarısı” terimine atıfta bulunduğunu doğruladı. Açıklamada Scholz’un ifadelerine yer verildi. Buna göre Scholz, “Irkçılık suçlaması saçma ve yapay bir şekilde kurgulanmıştır” dedi. Özellikle muhalefet cephesinden Başbakan’a sert eleştiriler geldi. CDU lideri Friedrich Merz, Scholz’u “saygısızlıkla” suçlayarak, “Bu, her fırsatta saygı talep eden bir başbakanın ağzından çıkan kelimeler mi? Scholz’un hatasını kabul edip özür dileyeceği bir an gelecek mi?” ifadelerini kullandı.

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SCHOLZ KONTROLÜNÜ KAYBEDİYOR

CDU Genel Sekreteri Carsten Linnemann ise Bild gazetesine yaptığı açıklamada, “Olaf Scholz kontrolünü kaybediyor. Bu kabul edilemez bir durum” dedi. CDU’lu milletvekili Christoph de Vries ise Scholz’u ırkçılıkla suçladı ve “Bu, Joe Chialo’ya yönelik büyük bir hakaret ve açıkça ırkçı bir söylem. Scholz artık bu ülke için bir başbakan olamaz” diye konuştu. SPD ise Scholz’u savunarak, bu tartışmayı CDU’nun planlı bir kampanyası olarak nitelendirdi. SPD Genel Sekreteri Matthias Miersch, Focus Online’ın haberine tepki göstererek, “Bu haber, tamamen CDU’nun seçim kampanyasına hizmet eden, gerçek dışı bir kurgudur. Scholz’un açıklamaları çarpıtılmıştır” dedi.

‘İFADELER BAĞLAMINDAN KOPARILMIŞ’

Başbakanlık ise Scholz’un söz konusu ifadeleri kullanmadığını ve haberin hukuki olarak inceleneceğini duyurdu. Scholz’un avukatlığını ise ünlü avukat Christian Schertz üstlendi. Schertz, “Bu ifadeler, bağlamından koparılarak ırkçı bir anlam yüklenmiş. Bu, Başbakan’ın kişilik haklarını ihlal ediyor” dedi. SPD’li milletvekilleri de Scholz’u savundu. Göç ve Çeşitlilik Çalışma Grubu üyesi Macit Karaahmetoğlu, “Olaf Scholz’u tanıyorum, o bir ırkçı değil. Bu iddialar tamamen absürt” açıklamasını yaptı. Hükümetin Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Reem Alabali-Radovan da, “Bu iddialar uydurulmuş ve seçim kampanyasına malzeme yapılmıştır” dedi. Olayda adı geçen CDU’lu senatör Joe Chialo ise olayla ilgili açıklama yapmayı reddetti. Berlin Senatosu’ndan bir sözcü, olayın gerçekleştiğini doğruladı ancak detay vermedi.