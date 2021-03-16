Sarah Everard anma törenine polis müdahalesi

GÖSTERİCİLER, ‘Polis, Suç, Ceza ve Mahkemeler Yasa Tasarısı’nın görüşülmesi sırasında Parlamento Meydanı’nda toplandı. Binlerce gösterici, ‘Kadına şiddete son verin’, ‘Bir polis memuru onu öldürdü, diğerleri yasını tutanlara müdahale etti’, ‘Yasayı geri çekin’ ve ‘Merhaba faşizm’ yazılı dövizler taşıdı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamaları kapsamında yasak olmasına rağmen yapılan gösteride sık sık polis karşıtı slogan atıldı. Daha sonra yürüyüşe geçen eylemciler, önce parlamentonun yanındaki Westminster Köprüsü’nü, ardından da Londra Polis Teşkilatı önündeki yolu trafiğe kapattı. Yürüyüşlerini Piccadilly Medyanı’na kadar sürdüren göstericiler, daha sonra Parlamento Meydanı’na geri döndü. Bu sırada polis, dağılmamaları durumunda güç kullanacakları konusunda eylemcileri uyardı. Yaklaşık 4 saat süren eylemin sonlarına doğru en az 2 kişi gözaltına alındı.

ANMA TÖRENİNE MÜDAHALE

Sarah Everard, 3 Mart akşamı arkadaşının evinden çıkıp kendi evine giderken kaybolmuştu. Londra yakınındaki Kent’te 10 Mart’ta bulunan insan kalıntılarının Everard’a ait olduğu tespit edilmişti. Kaçırma ve öldürme olayıyla ilgili polis memuru Wayne Couzens, 13 Mart’ta çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Aynı gün Everard’ı anma törenine müdahale eden polis, en az 4 kadını gözaltına almıştı. Everard cinayeti, ülkede sokakların ne kadar güvenli olduğu tartışmasını başlatırken kadınlar, sosyal medyadan korkularını ve yaşadıklarını dile getirmişti. Bu arada muhalefet, son bir yılda 118 kadının öldürüldüğüne işaret ederek, hükümetin daha sert tedbirler almasını istemişti.



PROTESTO EDİLEN TASARI

Tartışmalı tasarının yasalaşması durumunda polis, protestolar için başlama ve bitiş saatleri belirleyebilecek. Belirli bir gürültü seviyesi belirlenebilecek ve gürültünün bir kurumun işlerini aksatacak ve çevredeki kişiler üzerinde ciddi etki oluşturacak noktaya varması halinde gösteriye müdahale edilebilecek. İçişleri Bakanı, parlamento onayı olmadan nelerin kurumlar ve halk için ‘ciddi aksaklık’ oluşturduğunu tanımlama yetkisine sahip olacak. Dolayısıyla bakan, ‘ciddi aksaklık’ oluşturduğuna karar vererek herhangi bir protestonun bitirilmesini isteyebilecek. Resmi araçların yolunun kesilmesine müsaade edilmeyeceği için parlamento yakınlarındaki gösterilere de sınırlama getirilebilecek.