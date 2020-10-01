Sapık ‘sahte taksiciye’ 30 ay hapis

İKİ olay da Aralık 2017’de yaşandı. Ehliyetine en konulan Atila Ardıç, sahte belgelerle kiraladığı araçla, Kuzey Londra’daki Islington semtinde hizmet veren minicab taksi gibi dolaşmaya başladı ve taksici olduğunu söyleyerek bir kadını aracına aldı. Arka koltuğa oturan kadın uyuya kalınca Atila da aracı tenha bir yere çekerek kadına tecavüz etmeye çalıştı. Sapıkla mücadele eden kadın çantasını araçta bırakıp kaçmayı başardı. İkinci kez bir kadını alan sapık yine aracı tenha bir sokağa çekip cinsel saldırıda bulundu. Sapığa karşı koyan kadın kurtulmayı başarır başarmaz soluğu poliste aldı.

BANKA KARTINI KULLANMIŞ

İki kadının şikâyetini inceleyen Londra Metropolitan Polis Teşkilatı’nın Taksi ve Özel Kiralık Araç Denetleme Birimi zanlının kimliğini tespit etti. Aracın, Fransa merkezli bir şirketten kiralandığı belirlendi. Atila’nın ilk saldırıda çantasını bırakmak zorunda kalan kadının banka kartını da kullandığı tespit edildi. Ocak 2018’de cinsel saldırı suçlamasıyla gözaltına alınan zanlı, ifade vermeyi reddetti. Daha sonra, her iki saldırı kurbanın kıyafetlerinden alınan örnekler, zanlının cep telefonu bilgileri ve aracın GPS kayıtlarıyla kanıt toplandı ve bu kanıtlarla mahkûm olması sağlandı. 30 ay hapis cezasına çarptırılan sapık, ömür boyu İngiltere ve Galler’de taksi şoförü lisansı almaktan men edildi ve hapisten çıktıktan sonra beş yıl boyunca Cinsel Suçlular Listesi’nde kalmasına karar verildi.