Sapık pedagog çifte hapis

HILDESHEIM Eyalet Ecza Mahkemesi’nde görülen davada 55 yaşındaki pedagog koca cinsel saldırı suçundan 3 yıl 2 ay hapis cezası alırken, 61 aşındaki pedagog karısı ise 15 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kadının cezası ertelendi. Sapık karı-koca çift, suçları, kendilerine teslim edilen yakınlarının çocuklarıyla ilgilendikleri sırada işledi.

BİRBİRLERİNE SARILDILAR

Savcı, 55 yaşındaki sapık pedagogun 1998 ile 2007 yıllara arasında o dönemde yaşları 6 ile 14 yaşlarında olan küçük çocuklara en az 12 kez cinsel saldırı ve tacizde bulunmakla suçladı. Karısının da cinsel saldırı ve taciz olaylarına göz yummak ve yetkililere bildirmemekle itham etti. Hakim kocanın iki kez cinsel saldırı suçunda bulunduğuna ikna oldu ve sanığı da bu doğrultuda üç yıl iki ay hapisle cezalandırdı. Kadını da küçük yaştaki çocukları korumak yerine onların saldırıya uğramalarına seyirci kalmakla suçlu buldu. İki sanık duruşma öncesi salonda yüzlerini kapatırken birbirine sarıldılar.