Koronavirüsten korkan sapık, mahkemeye maskeyle geldi

SAVCININ hazırladığı iddianameye göre yıllarca üvey torunlarına cinsel saldırıda bulunan sapık, torunlarını arkadaşlarını da eve veya ormanlık alanlara getirmeleri için tehdit edip korkutmuş. En küçük kurbanı beş yaşında olan sapığın, torunlarının karşı koyması veya arkadaşlarını getirmek istemedikleri durumlarda ise onları günlerce odaya kapatıp cezalandırmış, annelerine zarar vereceğini söylemiş. İddianamede, sapığın en az 700 kez çocukları istismar ettiği de yer aldı. Savcı, sapığın birçok kez kilisede de çocuklara cinsel saldırıda bulunduğunu iddianameden okudu.





O DA İSTİSMARA UĞRAMIŞ!

Sanık oturduğu koltukta kafasını sallayarak ve gözlerini yumarak kendisine yönelik suçlamaları dinledi. İddianamenin okunmasının tamamlanmasından sonra ifade veren sanık, çocukları savcının iddia ettiği gibi çikolata ve şeker vererek kandırmadığını, olayların kendiliğinden geliştiğini iddia etti. Çocukları zorlamadığını da söyleyen sanık, “Ben çocuk yurtlarında büyüdüm. Şiddet gördüm, istismara uğradım. Bana yönelik yapılan suçlamaların aynısı çocukken başıma geldi. Şeker hastasıyım. Hatırlayabildiğim her şeyi anlatacağım” dedi. Sanığın avukatı ise müvekkilinin sağlık durumunun yargılanmasına uygun olmadığını belirterek suç ehliyetinin olup olmadığının incelenmesini talep etti. Duruşmalara devam edilecek.