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Hürriyet
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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 08.07.2020 - 09:49,Son Güncelleme:

Sapık antrenör için karar açıklandı...

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Sapık antrenör için karar açıklandı...
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Almanya’nın Freiburg kentinde çalıştırdığı futbol takımının altyapısındaki küçük yaştaki futbolculara cinsel saldırıda bulunan antrenör, 4 yıl 6 ay ağırlaştırılmış hapis cezası aldı.

Sapık antrenör, cezasını tamamladıktan sonra yapılacak kontrollerde hâlâ benzer eğilimleri gösterirse cezaevinde tutulmaya devam edilecek. Sanık avukatının, temyiz yolu açık karara itiraz edip etmeyeceği belli değil. 31 yaşındaki Alman antrenör, 2007-2018 yılları arasında çalıştırdığı 9-14 yaş arasındaki erkek futbolculara cinsel saldırı suçlarında bulunmuştu. Kurbanlarını farklı kulüplerde görev yaptığı çok sayıda futbolcu içinden seçen sapık antrenör, 2019 yılında ise Karlsruhe’deki takımlarda görev almıştı.

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