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Avrupa
Ayhan ACAR / DHA
Haber Giriş: 14.04.2020 - 10:38,Son Güncelleme:

Şantiyede korona korkusu! ‘Bizi burada ölüme terk ettiler...’

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Şantiyede korona korkusu! ‘Bizi burada ölüme terk ettiler...’
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Almanya’nın Stuttgart şehrinde inşaat firmasında çalışan Türk işçilerden 4’ü koronavirüs teşhisiyle tedaviye alınırken, 45 işçi firma tarafından prefabrik binada karantinaya alındı. İşçiler, Türkiye’ye dönmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan yardım istedi.

STUTTGART’taki bir inşaat firmasında çalışan Türk işçilerden 4’ü önceki gün rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan 4 işçi koronavirüs teşhisiyle tedavi altına alındı. Şirket yetkilileri bunun üzerine 45 işçiyi şantiyedeki prefabrik binada karantinaya aldı. Maske, eldiven, dezenfektan malzemeleri bulunmayan, aynı tuvaleti ve aynı odalarda kalan işçiler korku yaşamaya başladı. Karantina altına alınan işçilerden Bartınlı Halil Yoldaş (45) şunları söyledi: “Biz burada inşaat işçisiyiz. Geçtiğimiz gün 4 arkadaşımızın virüs testi pozitif çıktı. Bizi de bugün sabah buraya gelip karantinaya alarak, ‘14 gün burada kalacaksınız’ dediler. Ancak bizimle ilgilenen kimse yok, ne maskemiz var ne eldivenimiz ne de temizlik malzememiz var. Bununla birlikte buraya da hiçbir sağlık personeli gelip bize bakmadı. Ne olacağımızı bilmiyoruz. Şu an da hep bir arada kalıyoruz. Hepimizin yatakhanesi tuvaleti banyosu aynı yerde, bize burada kalacaksınız dediler ama bizi resmen ölüme terk ettiler. Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyoruz. Bizi burada bırakmasınlar, lütfen yardım edin.”

Şantiyede korona korkusu ‘Bizi burada ölüme terk ettiler...’

Şantiyede korona korkusu ‘Bizi burada ölüme terk ettiler...’

Şantiyede korona korkusu ‘Bizi burada ölüme terk ettiler...’

 

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