Şansölye’den Ford fabrikasına ziyaret!

Haberin Devamı

OLAF Scholz, işçi sendikasının toplantısına katılarak Almanya’daki şirketlere sübvansiyon sağlanması gerektiğini dile getirdi. Scholz, istatistiklere göre Almanya’da üretilen tüm otomobillerin yüzde 60’ından fazlasının araç kiralama şirketlerine ve büyük firmalara satıldığını belirterek, bu alıcı gruplarına indirim uygulanarak sorunun çözülmesi yönündeki düşüncelerini paylaştı. İşveren sendikaları ve devletin bu konuda bir araya gelerek görüşmeler yapması gerektiğini vurguladı. Almanya dışındaki Alman şirketlerine değil, ülke içindeki şirketlere yardım edilmesi gerektiğini belirten Şansölye Scholz, Almanya’nın otomobil üretimiyle öne çıkan bir ülke olduğuna vurgu yaptı. Ayrıca Thyssenkrupp’un çelik satışlarına atıfta bulunarak, otomobil üretiminin azaldığına dikkat çekti. Scholz’un geçen hafta iş konseyiyle telefonla temas kurduğu öğrenildi. Köln’deki Ford fabrikasında kapsamlı işten çıkarmaların duyurulmasının ardından Şansölye Olaf Scholz’un yaptığı ziyaret, bu gelişmeler ışığında anlamlı bulundu. Ford’un, 2027 yılına kadar Köln’deki yaklaşık 12 bin çalışanın dörtte birini işten çıkarmayı planladığı bildirildi. IG Metall sendikası ise bu planlara karşı çıktığını açıkladı. Şirketin elektrikli otomobil üretimine nispeten geç adım attığı ve bu nedenle satışların şu ana kadar yavaş seyrettiği belirtildi.