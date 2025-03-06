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Scholz’a giderayak suç duyurusu!

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#Scholz#Suç Duyurusu#AVRUPADAN HABERLER
Scholz’a giderayak suç duyurusu
Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2025 11:29

Almanya Başbakanı Olaf Scholz hakkında Pakistan’dan 132 kişinin özel uçakla getirilmesi üzerine “Almanya’ya kaçak göçmen getirilmesine destek” gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu.

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Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletinde faaliyet gösteren bir avukatlık bürosunun Almanya’ya getirilen Afganistan vatandaşları arasında sadece birinin İslamabad’daki Almanya’nın diplomatik temsilciliğinde yerel personel olarak çalıştığına dikkat çekilerek, Şansölye Scholz’un dokunulmazlığının kaldırılmasını talep etti. Berlin Savcılığına yapılan suç duyurusunda, Almanya Federal Cumhuriyeti’nin finansmanıyla bu şahısların Almanya’ya getirilmesi için hukuksal neden olmadığı da ileri sürüldü. Aynı suç duyurusunda, Federal Polis Sendikası Başkanı Heiko Teggatz’ın şimdiye kadar Afganistan’dan gelenlerin önemli bir bölümünün sahte kimlik sahibi olduklarına dikkat çektiği de belirtilirken, düzenlenen özel uçak seferlerinin riskli olduğu da vurgulandı.

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#Scholz#Suç Duyurusu#AVRUPADAN HABERLER

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