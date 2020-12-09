Şansölye dramatik konuştu: Noel son buluşma olmasın!

FEDERAL Meclis’te 2021 bütçesi görüşmeleri genel kurulunda konuşan Başbakan Angela Merkel, salgına karşı halka acil çağrılarda bulundu. Almanya’da kısmi karantinanın daha da sertleştirilmesi gerektiğini savunan Merkel, “Eğer Noel’den önce çok sosyal temas olursa ve bu büyükanne ile dedeyle son Noel buluşması olarak sonuçlanırsa, o zaman birçok şeyi kaçırmış oluruz ve buna izin vermemeliyiz” dedi.

‘BİR GÜNDE BU KADAR ÖLÜM VAKASI KABUL EDİLEMEZ’

İnsanları sosyal temastan uzak durmaya çağıran ve “Yoksa çok pişman oluruz” diyen Merkel, şunları kaydetti: “Sosyal temas sayısı çok yüksek. Temaslardaki düşüş yeterli değil. Vaka sayısı çok yüksek olan Saksonya eyaletini hesaba katmazsak, vakalar çok yükseliyor. Çarşamba günkü veriye göre ölü sayısı bir günde 590. Bir günde bu kadar ölüm vakası kabul edilemez. Bu sayılara karşı federal ve eyaletler olarak birlikte bir şeyler yapmak zorundayız. Enfeksiyon sayılarının yeniden patlamasına izin vermemeliyiz. Yoksa salgın yeniden yeniden elimizden çıkar.” Başbakan Merkel vakaları ve ölü sayılarını düşürmek için Noel tatilinin öne çekilmesini ve 16 Aralık tarihine alınmasını istedi ve hızlı, sert kapanmaya gitmek zorunda olduklarını vurguladı.

EKONOMİK GÜÇ DENGELERİ DEĞİŞİYOR

Başbakan Merkel salgının dünya çapında ekonomik güç dengelerini de bozduğu ve değiştirmeye devam etiiği uyarısında bulundu. Salgının ekonomik güç dengelerini yeniden düzenleyeceğini belirten Merkel, bu bağlamda Çin’e işaret ederek, “Dünya çapında bir sistem yarışı” olduğunu kaydetti. Bazı ülkelerde salgın nedeniyle ekonomilerin yüzde 10 civarında küçüldüğüne işaret eden Başbakan Merkel, Almanya, ABD ve Avustralya gibi ülkelerde bu oranın tahminlere göre yüzde 4, 5 ve 6 civarında olduğuna, buna karşın Çin’de yüzde 1.5 büyüme beklendiğine dikkat çekti. Almanya ekonomisindeki daralmanın İngiltere ve Fransa’dan daha düşük olduğunu belirten Merkel, ikinci çeyrekteki daralmadan sonra üçüncü çeyrekte ekonominin yeniden büyümeye geçmesi için Almanya olarak her şeyi yapmaları gerektiğine vurgu yaptı.

BORÇLANMAYI SAVUNDU

Başbakan Merkel 2021 bütçesinde 180 milyar euro yeni borçlanmayı savundu. Ekonomiyi yeniden canlandırmak için bunun doğru bir karar olduğunu kaydetti. Muhalefet ise hükümetin hem korona önlemlerini hem de bütçe politikasını eleştirdi. Hür Demokrat Parti (FDP) lideri Christian Lindner 180 milyar euro yeni borçlanma miktarını çok abartılı olarak eleştirdi. Lindner, yeni borçlanma miktarını yarı yarıya düşürmenin mümkün olduğunu söyledi.

‘GÜVENLİKSİZ BİR ÜLKE HALİNE GELDİ’

Aşırı sağ anamuhalefet parti AfD Grup Başkanı Alice Weidel ise Merkel hükümetinin korona önlemlerini sert eleştirdi ve bunun Alman ekonomisini çökerteceğini savundu. Weidel, “15 yıllık Merkel hükümeti ülkeyi kaçak göçe karşı kendi sınırlarını koruyamayacak duruma getirdi” diye konuştu ve Almanya’nın göçle güvenliksiz bir ülke haline geldiğini söyledi. Yeşiller Eş Başkanı Annalena Baerbock salgınla mücadele için çok net kademeli bir plan yapılmasını istedi ve eyalet başbakanlarıyla toplantıdan toplantıya alınan önlem kararlarıyla bu işin yürümeyeceğini eleştirdi. Sol Parti Grup Başkanı Amira Mohamed Ali ise hükümetin politikasının sosyal ayrışmayı çok daha artırdığı uyarısında bulundu.