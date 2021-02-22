Sandığa gidin, sorunları çözün

WIESBADEN Belediye Meclisi Üyeliği’ne aday olan Abdül Akpınar, Hainburg Belediye Meclisi Üyeliği’ne SPD’den aday olan Rukiye Tunç ve Frankfurt Belediye Meclisi Üyeliği’ne BFF Listesi’nden aday olan Ayfer Arslan, Hainburg’da seçimlere katılım için ortak çağrı yaptı.

Almanya’da yerel seçimlere katılım oranlarının düşük olduğunu ve bu oranın göçmen kökenli seçmenler arasında ise daha fazla olduğunu belirten SPD Hainburg adayı Tunç, “Parti ayrımı yapmadan diğer aday arkadaşlarla bir araya geldik. Amacımız, insanların bu seçimlere katılmasını teşvik etmek. Göçmenlerin seçimlerde ne denli önemli bir rol oynayabileceğini bu seçimlerde göstermeliyiz. Ayrıca oy kullanmak için sandığa bile gitmeye gerek yok. Mektupla oy kullanılabilirsiniz. Seçmenleri oy vermeye davet ediyorum” şeklinde konuştu.



SPD Hainburg Rukiye Tunç, CDU Wiesbaden Abdül Akpınar, BFF Liste Frankfurt Ayfer Arslan (soldan sağa)

MEKTUPLA OY KULLANMA BAŞLADI

Belediye meclislerinin günlük hayatımızı doğrudan etkileyen, eğitim, sağlık, kiralık evler, ulaşım gibi önemli konularda kararlar aldığının altını çizen CDU Wiesbaden adayı Abdül Akpınar ise şöyle dedi: “Günlük hayatımıza, yaşam kalitemize doğrudan etki eden kararlara bizler de katılmalıyız. Seçime katılım ne denli yüksek olursa, sorunların çözümü de o denli kolay olur. Vatandaşlarımızı her bölgedeki arkadaşlarımıza oy vermeye çağırıyoruz.”

Frankfurt’ta BFF Listesinden aday olan Ayfer Arslan da farklı siyasi partilerden adaylarla seçimlere katılım için ortak hareket etmekten memnun olduğunu söyledi. Seçimlere katılımın hizmet talep etmenin yanında bir sosyal sorumluluk olduğunu ifade eden Arslan, “Ne kadar yoğun ilgi olursa, sorunlarımız konusunda o kadar dikkat çekebiliriz. Bütün vatandaşları seçimlere katılmaya davet ediyorum” dedi.

Hessen eyaletinde belediye meclisi seçimleri 14 Mart 2021 Pazar günü yapılacak. Sandığına gitmek istemeyenler için mektupla oy kullanma imkânı da bütün şehirlerde başladı.