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Avrupa
Murat TOSUN / BERLİN
Haber Giriş: 10.05.2021 - 12:00 | Son Güncelleme:

Sandhausen belediye başkanlığına Hakan Güneş seçildi

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Sandhausen belediye başkanlığına Hakan Güneş seçildi

Baden-Württemberg eyaletinde Maliye Bakanlığı’na Türkiye kökenli Danyal Bayaz’ın getirilmesini ardından aynı gün Belde Belediye Başkanlığı’na da Türkiye kökenli Hakan Güneş seçildi.

CDU’da aktif siyaset yapan 28 yaşındaki Hakan Güneş, Heidelberg’e bağlı Sandhausen beldesinde Belediye Başkanlığı seçimlerini kazandı. Hakan Güneş ikinci tur oylamada oyların yüzde 52.85’ini alarak genç yaşta belediye başkanlığı koltuğuna oturdu. Güneş, 16 yıl aradan sonra CDU’lu Georg Kletti’den koltuğu devraldı. Seçimlere katılım oranı yaklaşık yüzde 61 oldu.

Sandhausen belediye başkanlığına Hakan Güneş seçildi
İKİNCİ TURDA KAZANDI
18 Nisan’da yapılan ilk tur seçimlerde Hakan Güneş yüzde 44 oy almıştı. İlk turda mutlak çoğunluğu hiçbir aday sağlayamadığı için seçimler ikinci tura kalmıştı. Heidelberg doğumlu Hakan Güneş, hukuk öğrenimi tamamladıktan sonra bir avukatlık bürosunda çalışmaya başladı. Boş zamanlarında SC Sandhausen hentbol takımında oynayan Güneş, aynı zamanda hobi olarak müzikle de ilgileniyor.

 

 

 

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