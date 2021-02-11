Sancılı korona zirvesi

ZİRA görüşmelerin saat 14.00’te başlaması öngörüldüğü halde, eyalet başbakanlarının önceden kendi aralarında yaptığı ‘uzlaşma görüşmeleri’ uzadı da uzadı.

O yüzden korona zirvesi 52 dakika geç başladı.

5 saatten fazla süren zirvede de ciddi görüş ayrılıkları yaşandığı ortaya çıktı.

Toplantıya katılanlardan edinilen bilgilere göre, önceden gönderilen 7 sayfalık metnin dışına çıkılarak Başbakan Merkel’in kısıtlamaların 14 Mart’a kadar sürdürülmesinde, restoranların ve kafelerin kapalı kalmasında ısrar etmesi, özellikle SPD’li Rheinland Pfalz Eyalet Başbakanı Malu Dreyer’i kızdırmış.

“İnsanlar aylardır süregelen kısıtlamalardan bıkıp usandı, bitti tükendi” demiş.

Lokantaların, kafelerin, kuaförlerin zaman geçirmeden hizmet vermeye başlamalarından yana olan Dreyer, “Angela, senin tutum değiştirmene hiç sevinemiyorum” demiş.

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Yeşiller’li Baden Württemberg Eyalet Başbakanı Winfried Kretschmann ise Merkel’in okul ve yuvaların kapalı kalması ısrarından vazgeçip, “Federal bir sistemde yaşıyoruz. Okul ve yuvaları ne zaman açacaklarına eyaletler kendileri karar versin” demesine çok bozulmuş.

Okul ve yuvaların bir süre daha kapalı kalmasından yana olan Kretschmann da, “Angela, senin tutum değiştirmene hiç sevinemiyorum” demiş.

Tüm sıkıntılara rağmen Merkel, kısıtlamaların 14 Mart yerine 7 Mart’ta kadar sürdürülmesini kabul edince ortalık biraz yatıştı.

Butiklerin, mağazaların ve alışveriş merkezlerinin ne zaman açılacağı ise henüz belli değil.

Çünkü son 7 günde 100 bin kişi başına vaka sayısının 35’i geçmemesi koşulunda uzlaşma sağlandı.

Hiç şüphesiz son dönemlerde saptanan düşüşlerin böyle devam etmesi halinde bu hedefe ulaşmak mümkün.

Ancak yeni bir ‘mutasyon dalgası’ korkusu var.

Üçüncü bir dalga gelmesi halinde bu hedefe ulaşmanın mümkün olmayacağı da.

Nitekim 5 saatten fazla süren görüşmelerden sonra CSU’lu Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder ve SPD’li Berlin Eyalet Başbakanı Michael Müller ile ortaklaşa düzenlenen basın toplantısında Başbakan Angela Merkel, bu yöndeki endişelerini ve kısıtlamaların hızlı gevşetilmesinin tedirginliğini yaşadığını da gizlemedi.