Sanatseverlere müjde! Askıda tiyatro bileti var

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EDA Çatalçam, Fatih Dönmez ve Emir Buran’ın eğitmenliğinde oluşan ekip; yeni oyunlarıyla 18-22 Haziran tarihleri arasında seyirci karşısına çıkacak. Masallar sınır tanımaz şiarıyla hazırlanan oyuncular “Birbirinden farklı hikâyelerle kapılarımızı açıyoruz” diyorlar. Ayrıca mevsimlik oyuncular yeni başlattıkları ‘Askıda Bilet Uygulaması’nı da duyurdular. Bu uygulamayla herkes için tiyatroyu mümkün kılmayı hedefleyen Mavi Production sanatseverleri destekliyor. Sizler de hiç tanımadığınız birinin tiyatroyla buluşmasına vesile olarak, tiyatro oyun bileti hediye edebilir Mevsimlik Oyuncular Tiyatro Haftası’na katkı sağlayabilirsiniz. Her gösterim için askıda bilet ücretleri 15 Sterlin gibi makul bir fiyatta tutulmuş.

‘TİYATRO GÖÇER Mİ?’ KONULU SÖYLEŞİMevsimlik Oyuncular Tiyatro Haftası toplam 3 oyun, bir stand up gösterisi ve bir söyleşiden oluşuyor. Mevsimlik Oyuncular Modül II öğrencileri Fatih Dönmez ile, Modül I öğrencileri ise gitar ve şarkılarla yine Fatih Dönmez eşliğinde ‘Öldürmek Üzerine Kısa Bir Oyun’ ile sahne alacaklar. Özer Arslan’ın yönetmenliğini yaptığı ‘Hiçbir Yerdeki Adam’ı, Kürşat Karaman, Londra’da yeniden seyirci karşısına çıkaracak. Mevsimlik Oyuncuların ilk öğrencilerinden ödüllü yönetmen Suat Eroğlu, ‘Multi Kültürel Şok Şov’ adlı stand up gösterisinde kendi göç hikâyelerini eğlenceli bir üslupla anlatacak. Türkiye’de tiyatro denince ilk akla gelen isimlerden, Türkiye’nin en ödüllü ve üretken tiyatro oyuncularından Tilbe Saran ile Türkiye-İngiltere arasında pek çok projede yer alarak hem çevirdiği oyunlar hem de National Theatre, Shakespeare Globe gibi çok önemli tiyatrolarda sahne alarak İngiltere’deki önemli tiyatro üreticilerinden biri olan Philip Arditti’nin katılımıyla bir söyleşi gerçekleşecek. ‘Tiyatro Göçer mi?’ konulu söyleşiyi de kapsayan combo bilet ücreti sadece 45 Sterlin. Ayrı ayrı bilet isterseniz Tower Theatre’ın sitesi üzerinden öğrenci 8 Sterlin, tam bilet ise 15- 20 Sterlin’e edinebilirsiniz.