×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERAvrupa Haberleri

Sanatçı Sultan Adler’in halısı Bremen Sanat Müzesi’nde!

Güncelleme Tarihi:

#ALMANYA#Sanat Müzesi#AVRUPADAN HABERLER
Sanatçı Sultan Adler’in halısı Bremen Sanat Müzesi’nde
Oluşturulma Tarihi: Mart 10, 2025 14:33

Sanatçı Sultan Adler’in “Boş Alan” başlıklı el dokuması halısı, Bremen Sanat Müzesi’nde sergilenmeye başladı.

Haberin Devamı

Adler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, el dokuması halısının bir yıl boyunca müzede sergileneceğini söyledi. Eserinin Bremen Sanat Müzesi’nde sergilenmesinden dolayı mutlu olduğunu belirten Adler, “Bu eserin oluşması 3 yıl sürdü. Daha önce Berlin’de bir koleksiyonda sergilenmişti. Eserimin dünyayı gezmesini istedim. Bremen Sanat Müzesi’ne de hibe ettim, artık onların koleksiyonunda olacak ve dünyanın çok farklı ülkelerine gönderilerek farklı insanlar tarafından görülme imkanı bulacak” diye konuştu.

YÜN VE İPEKTEN
“Boş Alan” başlıklı el dokuması halı, Nepal’deki atölyede dokundu. 2.8x5 metre ebatlarındaki halıda yabani yosunlar da dahil olmak üzere yün ve ipek kullanıldı. Eser, kayıp kültürel varlıkların tarihini birbirine bağlıyor. Bu arada, sanatçının yağlı boya ile tuval üzerine çalıştığı ters lalelerden oluşan “Aşk Mektubu” sergisi, 1-30 Nisan’da İstanbul’daki Lale Müzesi’nde ziyaretçilerini ağırlayacak.

Sanatçı Sultan Adler’in halısı Bremen Sanat Müzesi’nde


Haberle ilgili daha fazlası:
#ALMANYA#Sanat Müzesi#AVRUPADAN HABERLER

BAKMADAN GEÇME!