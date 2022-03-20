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‘Sana ihtiyacı olan kardeşlerin var!’

#DİTİB#Ramazan Ayı#Osman Dikeç
‘Sana ihtiyacı olan kardeşlerin var’

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), Ramazan ayı dolayısıyla ‘Sana İhtiyacı Olan Kardeşlerin Var!’ temasıyla yürüttüğü ‘Gıda Paketi Yardım Kampanyası’nda görev yapacak gönüllüler ile çevrimiçi toplantıda bir araya geldi.

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DÜNYANIN 45 farklı ülkesinde ‘Gıda Paketi’ dağıtımını gerçekleştirecek 100’e yakın gönüllü ile buluşan DİTİB Genel Başkan Kazım Türkmen, “Teşkilat olarak bu yıl da Ramazan ayı vesilesiyle hayırseverlerimizin iyilik elini, şefkat elini, merhamet elini mazlum ve mağdur coğrafyada yaşayan kardeşlerimize uzatmaya devam edeceğiz” dedi. İyilik ve gönül yapmanın sınırı olmadığını belirten Türkmen, şunları söyledi: “Dünyanın dört bir yerinde umut haline gelen Türkiye Diyanet Vakfı ve DİTİB, Almanya’daki hayırseverin iyilik ve hayır eli olacak, o ülkelerdeki kardeşlerimizin dualarını getirecek bizlere. İyilik hareketimiz sadece gıda paketiyle sınırlı olmayacak. İftar sofraları kuracağız, yetimhane ve Kur’an kurslarında okuyan öğrencilere burs ve iaşe desteği sağlayacağız. Gönül sofralarında gönül yapacak, gönül imar edeceğiz. Kampanyamızla bir yandan hayırseverlerin emanetlerini ulaştırıyoruz, diğer yandan kardeşlik tesis ediyoruz. Samimi ve ihlasla yola çıktığımız bu iyilik hareketinde Almanya’nın dört bir tarafından sahada görev yapacak gönüllü kardeşlerime kolaylıklar diliyorum. Bu sorumluluğun gerekliliklerini hakkıyla yerine getirmeyi müyesser kılmasını Cenâb-ı Hak’tan niyaz ediyorum.”

‘Sana ihtiyacı olan kardeşlerin var’

Türkmen konuşmasının sonunda, DİTİB teşkilatına, cemaatine ve gönüllü çalışanlarına gösterdikleri gayretli çalışmalarından ötürü teşekkür etti. Çevrimiçi toplantıda, organizasyonun koordinatörleri Osman Dikeç ve Yusuf Demirbaş da organizasyonun detayları hakkında bilgi verdi. ‘Sana İhtiyacı Olan Kardeşlerin Var!’ temasıyla yürütülecek ‘Gıda Paketi Yardım Kampanyası’nda görev yapacak gönüllülerin, 25 Mart itibariyle belirlenen ülkelere gitmek için yola çıkacakları belirtildi.
‘Sana ihtiyacı olan kardeşlerin var’

 

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#DİTİB#Ramazan Ayı#Osman Dikeç

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